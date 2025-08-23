Chapela, a coronar un año de ensueño

Este fin de semana llegan las últimas regatas de la Liga Gallega de Traineras-Trofeo Xunta de Galicia 2025. Hoy en Castropol, la Bandera Princesa de Asturias, masculina y femenina y mañana en Tirán, la Bandera Concello de Moaña. Con ellas finaliza la temporada 2025 y en ambas serán nombrados los soberanos vencedores de este año.

Llega el momento de la coronación para Chapela Wofco que busca un histórico doblete y de paso su primer entorchado gallego en la Liga masculina porque la femenina ya la ganaron las dos últimas temporadas. En la Liga A hoy quedará todo resuelto si Chapela finaliza por delante de Tirán ya que ahora mismo la distancia es de once puntos a favor de los naranjas. La prueba del domingo ya puede ser un simple trámite. El campo de regatas se fija en el río Eo, muy cerca de su desembocadura y el movimiento de la marea y la fuerza del mar, suelen formar unas dunas de arena cambiantes en el fondo, que podrían afectar al calado por zonas. Un campo complicado.

En cuanto a la categoría femenina Chapela-Wofco es el líder con seis puntos de ventaja sobre Tirán-Pereira. Una distancia que se antoja insalvable teniendo en cuenta que durante toda la temporada las chicas de Arealonga han ganado siete de las nueve pruebas disputadas y han logrado un segundo y un tercer puesto en su peor día. Para remontar esa distancia Tirán necesitaría un grave error de Chapela para tener opción de pelear por el título. Lo que es poco probable es que esta categoría se resuelva hoy y lo normal es que quede pendiente de la última fecha el domingo en Tirán.