El Bembrive tumba al campeón de Copa

Ilusionante presentación del equipo vigués que se impuso al Burela

REDACCIÓN

Vigo

2. Bembrive FS (0+2): Marina Groba; Jessi Motato “Café, Laura Centeno (1), Lucía Casal, Antía Boullosa -cinco inicial-, Patri Arruti (p.), Jessi Lores, Paula Pereiro, María González, Lucía Osorio, “Lutxi” González (1), Mar Fernández y María Vidal.

1. CD Burela FS (1+0): Ana Eliza; Cris Blanco, Gabi Sousa, Silvia Rubal (1), Lara Díaz -cinco inicial-, Lola Muñoz (p), Laura Barranco, Anna Sydorenko, Mara Fiallega, Sandra Pumares e Irene Suárez.

Árbitros: Brais Comesaña y Adrián Buján (Delegación de Vigo).

Goles: 0-1 (min. 11), Silvia Rubal. 1-1 (min. 29), “Lutxi”. 2-1 (min. 40), Laura Centeno.

Incidencias: Polideportivo municipal Vicente Álvarez. Partido de presentación del Bembrive FS 25/26.

Empiecen a solicitar el carné de socio de temporada porque el Bembrive FS, con “Café” y Patri Arruti a ritmo de Liga Iberdrola -y a la espera de la recuperación de Clau-, promete ciclogénesis en el grupo 1 de 2ª División.

Lo importante no fue el resultado frente al campeón de Copa de la Reina -tanto Javier Merino como Belén Feal rotaron a sus jugadoras-, sino la constatación de que el cuerpo técnico vigués va a disponer de profundidad de banquillo.

Con poco negativo -algunas pérdidas incomprensibles por regates absurdos atrás que pudieron costar un par de goles en contra-, sobresalieron las excelentes actuaciones de las porteras. Groba impidió el 0-2 de Irene en un doble penalti al filo del descanso y Arruti estuvo colosal en el segundo tiempo, imponiéndose en dos mano a mano ante Silvia Rubal y otro contra Sandra Pumares, anticipándose a pases largos del rival y parándolo todo también cuando el Burela chutó desde fuera del área.

“Café” buscó un par de chupinazos con el 0-0 y dio un balón de lujo a María con el 0-1, pero la guardameta rival evitó el tanto. Hasta que la colombiana regaló a “Lutxi” una asistencia de oro -robo, regate en un palmo y pase de la muerte- para el 1-1.

El 2-1, a medio minuto del final, una suerte de aciertos: gran disparo raso de Silvia, rechace con el pie de Arruti, balón muerto que recoge Laura Centeno y casi desde su área se gira para chutar, raso… a portería vacía porque el rival atacaba con portera jugadora. Frente a un equipo en reconstrucción para la Liga Iberdrola, el Bembrive presentó credenciales de que el sueño del ascenso va muy en serio.

