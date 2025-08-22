Patricia Arruti y Paula Pereiro completan al Bembrive

El Bembrive FS presentará ante el Burela FSF, de la Liga Iberdrola, la plantilla más reforzada en cinco años en la categoría de plata del fútbol sala femenino nacional y que, además, sueña con el ascenso a la elite el año de vigésimo quinto aniversario del club que preside Manuel Martínez.

Gael Madarnas, entrenador del primer equipo, y el coordinador deportivo, Javier Merino, han construido un plantel con fondo de armario para llegar de nuevo al play-off final de ascenso y, a la tercera, disponer de un mayor porcentaje de opciones de lograrlo.

A la continuidad de Marina Groba (Vigo, 2000) e Inés Brianso (Vigo, 2009) en la portería se une el retorno, nueve años después, de la guardameta Patricia Arruti (Poio, 1999), con experiencia en la máxima categoría tanto con Alcorcón (2019-2023) como con el Ence Marín (2023-2025). Y también llega la cierre Paula Pereiro (Ourense, 1998), procedente del FC Meigas y también con importante bagaje en la División de Honor.

Los regresos de “Lutxi”, Lucía Osorio y Jessi Lores, el fichaje estelar de “Café”, el retorno de Arruti y la llegada de Pereiro (aportó 6 goles en 22 partidos al cuadro coruñés) confirman que el Bembrive FS irá a por todas este año mientras espera la recuperación de Clau de su intervención quirúrgica.

Arruti, nacida en Poio pero inicialmente a caballo entre Ponte Caldelas, su pueblo, y Vigo, empezó en el Poio FSF para pasar al Bembrive FS en 2015. Dos temporadas en el equipo verde, en las que coincidió con María González y Laura Centeno -dos de las tres capitanas del equipo-, y salto a Madrid. El Alcorcón llamaba a la puerta de la arquera, jugando en 2ª División (de 2017 a 2019) y debutando en la máxima categoría en 2019. En 2023 el Ence Marín se hacía con sus servicios. En el pabellón de A Raña compartió vestuario con “Café”.

“Desde que volví de Madrid en 2023, siempre estuvo en mi cabeza la posibilidad de volver. Era algo que había hablado con María González bastantes veces y justo este año se dieron las circunstancias para que al final fichara por el club”, explica Arruti. La portera, que se vistió la casaca de la selección gallega en diferentes categorías y que estuvo con España Sub-17 (2016) y la Sub-21 (2021) encontró el momento preciso para volver al Vicente Álvarez. “Entre las opciones que tenía para este año, el Bembrive era el que abarcaba mejores condiciones tanto a nivel de competitividad, como de grupo humano y a la vez me permitía compaginar bien la preparación de oposiciones”.

Común denominador de las declaraciones es el reconocimiento de que se ha hecho un plantel notable. “Tenemos un muy buen grupo con una plantilla muy extensa, lo que aumenta aún más la competitividad. Además creo que al tener jugadoras veteranas y otras más jóvenes hace que haya un buen equilibrio”. Tras un par de semanas de trabajo físico y con balón “estoy viendo un equipo con muchísima calidad y mucho margen para crecer y mejorar”.

Paula Pereiro

La cierre ourensana aportará poderío atrás. Con el Ourense Envialia (ahora Ourense Ontime) jugó en Segunda y, en menor medida, en Primera, en la que debutó en enero de 2017 para meses después vivir la conquista de la Copa de la Reina. Un breve paso por el Valdetires, regreso al Ourense (2021) y fichaje por el FC Meigas, al que ha defendido desde 2022, alcanzando con el equipo de Ames el ascenso a la categoría de plata en 2023.

Con los tres regresos, otros tantos fichajes, la renovación de capitanas y porteras y la continuidad de Lucía Casal, Mar Fernández y las morracenses Sabela Tenreiro y María Vidal, el equipo vigués contará con el plantel más amplio de su historia.

Partido contra el Burela

A las 20:30 horas de este viernes, con entrada gratuita, las de Madarnas se presentarán en el polideportivo Vicente Álvarez frente al principal equipo gallego en la elite, el Burela FSF de Belén Feal. Del campeón copero que tumbó al Melilla en tierras murcianas solo queda la portera brasileña Ana Eliza. Las lucenses han fichado a Lara Díaz (Valdetires), Silvia Rubal, Laura Barranco, la brasileña Gabi Lucchesi o la ala ucraniana Anna Sydorenko.