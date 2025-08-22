Pablo Graña apunta a lo alto

La segunda jornada del Mundial de Sprint que se está disputando en Milán dejó un balance muy positivo para los deportistas gallegos, con dos finales A ya aseguradas: el C2 500 m masculino de Diego Domínguez y Joan Antoni Moreno y la explosiva victoria de Pablo Graña en el C1 200. Además, Manuel Fontán logró el pase a la final B del C1 500 m y Estefanía Fernández, en el K2 femenino, se mantiene en competición con el billete a semifinales.

Seguramente la gran alegría del día para Galicia llegó gracias a Pablo Graña en el C1 200. El canoísta del Rodeira de Cangas voló en su semifinal, cruzando la meta primero con un tiempo de 38.75. Graña aventajó en 0.47 segundos al polaco Oleksii Koliadych (39.22) y en 0.56 al kazajo Sergey Yemelyanov (39.31), confirmando su condición de favorito. El gallego disputará la final A hoy a las 15:40, donde será uno de los grandes aspirantes al podio. El cangués se muestra ambicioso y en un estado de forma impresionante.

En el C2 500 metros masculino, el palista del Breogán de O Grove Diego Domínguez y Joan Antoni Moreno dominaron de principio a fin, firmando un tiempo de 1:39.29. España se impuso con 1.24 segundos de ventaja sobre Alemania (1:40.53) y 2.36 sobre Lituania (1:41.65). La solidez en el parcial de 250 metros (47.92) les permitió mantener la cabeza hasta la meta y asegurarse la clasificación directa para la final A del sábado a las 10:57.

En la semifinal de C1 500 metros masculino, Manuel Fontán se quedó a las puertas de la final A tras un gran esfuerzo en una de las series más exigentes del campeonato. El gallego fue cuarto con 1:49.93, a tan solo 0.23 segundos del griego Stefanos Dimopoulos, que logró el último billete para la final A con 1:49.70. La prueba fue dominada por Martin Fuksa (1:48.26) y Serghei Tarnovschi (1:49.58).

Finales

Por lo que respecta al K2 500 metros femenino con la extremeña del Fluvial de Lugo Estefanía Fernández y Begoña Lazkano finalizó en tercera posición en su serie. El bote español pasó en segunda plaza por los 250 metros, pero en el tramo final cedió ante el empuje de Nueva Zelanda, que fue segunda con 1:42.59. La victoria fue para las competidoras neutrales con 1:41.52, mientras que España cerró el podio a solo 1.12 segundos del oro. Fernández y Lazkano volverán al agua el sábado a las 10:40 en las semifinales, en busca del pase a la gran final.

La jornada del viernes se presenta apasionante para los intereses gallegos, con una agenda cargada desde primera hora. A las 09:20 abrirá el día Adrián Mosquera en las semifinales del VL3 200 m, buscando un puesto en la final. Poco después, a las 10:03, será el turno de Pablo Crespo en las semifinales del C1 1000 m, seguido por Roi Rodríguez en la tercera semifinal del K1 1000 m (10:45), ambos con la vista puesta en las finales. A media mañana, el C2 200 m femenino formado por Elena Gómez-Millán y Claudia Couto peleará su semifinal a las 11:23. La tarde traerá la emoción de las finales: el protagonismo estelar llegará con las finales A del K4 masculino (15:11), con Carlos Arévalo y Rodrigo Germade como representantes gallegos y la gran final del C1 200, donde Graña competirá a las 15:40.