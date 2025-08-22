Pablo Graña acampa en el podio

No hay en el mundo canoístas tan explosivos como Pablo Graña. Una bestia que a sus veintiséis años se ha convertido en una de esas garantías que suele producir el piragüismo gallego. Ayer volvió a demostrarlo en el canal de Milán donde sumó una nueva medalla internacional. Tras conquistar el oro en el Europeo hace pocas semanas, ayer conquistó la plata mundial tras una prueba emocionante en la que el oro se le escapó por solo tres milésimas. Un simple pestañeo. El ojo humano no era capaz de resolver la duda de si había sido el cangués o el uzbeko Artur Guliev el primero en cruzar la meta. La foto finish relegó a Graña al segundo puesto con un tiempo de 38:66 aunque eso no resta un gramo a su extraordinario comportamiento en una distancia en la que se mueve como nadie. Su pequeña desgracia es que la Federación Internacional sigue sin incluirla en el programa olímpico y ahí se le va a Galicia una opción más que fiable de medalla en los Juegos.

Al podio de Milán podía haberse subido también el pontevedrés Martín Jácome que fue, curiosamente, quien ganó el selectivo a Graña pero renunció en un gesto que le honra como deportista. Aquel día, de intenso viento en Verducido, el cangués dominó con claridad la prueba y estaba a punto de ganar el selectivo cuando una ola le derribó. Jácome, consciente de que no merecía aquel triunfo, renunció a la plaza para que fuese Pablo Graña quien gracias a ese gesto deportivo ayer pudo subirse al podio del Mundial.

Germade, Arévalo, Granero y Del Río, en el podio de K4. / RFEP

La de Graña fue la mejor de las muchas buenas noticias que dejó la jornada. Otros dos gallegos se subieron al podio como es costumbre en ellos. Carlos Arévalo y Rodrigo Germade finalizaron en tercer lugar la prueba de K4 500 metros. En un equipo muy renovado en el que en esta ocasión no estaban Saúl Craviotto y Marcus Cooper (que renunció lo que facilitó la entrada de Germade) y en su lugar remaron Adrián del Río y Álex Graneri el equipo sigue en la élite mundial. Portugal se proclamó campeona del mundo con un tiempo de 1:18.93, apenas cinco centésimas más rápida que Hungría (1:18.98), que se llevó la plata. España completó el podio con un registro de 1:19.33 tras haber pasado primera por mitad de la prueba.

Para la expedición española la otra gran conquista del día fue la medalla de oro del K4 500 metros femenino con una alineación en la que no había gallegas aunque sí palistas vinculadas a clubes de la comunidad como Lucía Val (Rías Baixas-Boiro) y Estefanía Fernández (Fluvial de Lugo). Completaban la alineación Sara Ouzande y Bárbara Pardo.

Otro momento estelar llegó en el K1 1000 m, donde el tudense Roi Rodríguez volvió a una final internacional tras seis años de ausencia de las grandes competiciones. El gallego fue tercero en la semifinal con 3:32.68, quedando a 1.36 segundos del danés Thorbjorn Rask (3:31.32), que ganó la manga, y a 0.63 del argentino Agustín Vernice (3:32.05), que fue segundo. Roi, que no alcanzaba una final individual desde el Mundial de Hungría 2019, peleará este sábado a las 14:56 por volver a situarse entre los mejores del mundo. Al tudense se le abre la puerta a estar en unos Juegos porque su distancia sí es olímpica.

En la semifinal del C1 1000 m masculino, el joven pontevedrés Pablo Crespo (Ciudad de Pontevedra) protagonizó una regata histórica. Con un tiempo de 3:58.76, fue segundo, a solo 0.45 segundos del polaco Wiktor Glazunow (3:58.31), mientras que el chino Shengyue Wu se quedó con la tercera plaza (3:59.69). Con esta clasificación, Crespo rompe una larga sequía: España no metía un C1 en una final mundialista desde 2014, cuando David Cal finalizó séptimo en Moscú. Crespo disputará la gran final este mediodía.