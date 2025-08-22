El futuro de Maffeo agita al Mallorca

El hispanoargentino Pablo Maffeo, lateral derecho del Mallorca, negó que el entrenador del equipo bermellón, Jagoba Arrasate, le pidiera abandonar el miércoles un entrenamiento por presunta mala actitud, sintiéndose el futbolista en «la obligación de desmentirlo» para así «proteger» su «imagen» y su «reputación».

«Ante la información publicada hoy, jueves 21/08/25, en la edición digital de ‘Marca’ sobre mí, quiero aclarar que es totalmente falso que ayer el míster me echara del entrenamiento», publicó Maffeo este jueves a través de su cuenta oficial en Instagram.

«Me veo en la obligación de desmentirlo para proteger mi imagen y defender mi reputación. El club y yo vamos de la mano ante situaciones e informaciones falsas como ésta, que no se pueden permitir. Estoy a total disposición y entrenando de la mejor manera posible. Una aferrada i visca el Mallorca!», concluyó el jugador mallorquinista en su mensaje.

Diga o no la verdad Maffeo en su comunicado (el Mallorca no ha dicho nada en relación a este asunto) la noticia no viene sino a avivar la complicada situación que se vive en Palma en torno al defensa. Maffeo quiere salir del equipo en este mercado pero el Mallorca se resiste. Por lo visto el Sevilla está interesado en hacerse con sus servicios y eso ha tensado la situación entre el futbolista y la directiva bermellona. En ese contexto llegará el Celta el sábado a disputar el partido contra el conjunto que entrena Jagoba Arrasate. Lo que parece es que hay pocas posibilidades de que Maffeo forme parte del equipo que se enfrente a los vigueses en la segunda jornada liguera.