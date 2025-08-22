La AFE y los capitanes se oponen a jugar en Estados Unidos
efe
Madrid
La Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), junto a los representantes de todos los equipos de Primera División, mostró su rechazo frontal a la posibilidad de que un encuentro del campeonato nacional se dispute fuera de territorio español.
La reacción surge tras el anuncio realizado el pasado 11 de agosto por la RFEF, que planteó a la UEFA y a la FIFA la opción de celebrar un partido oficial de la competición liguera en el extranjero.
Desde el sindicato se solicitó a la Liga un informe detallado con el objetivo de trasladar a los jugadores las condiciones del proyecto. Sin embargo, la patronal respondió que no tenía la obligación de adelantar esos planes y que solo notificaría los avances relativos a permisos y autorizaciones.
