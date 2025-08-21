Fútbol
El Rayo supera al Neman Grodno y se acerca a la Conference League
Un gol de Álvaro García pone en ventaja al conjunto de Iñigo Pérez para la vuelta del 'play-off' que se disputará en Vallecas
EFE
Madrid
El Rayo Vallecano venció al Neman Grodno bielorruso, con gol de Álvaro García a los 77 minutos, en el partido de ida de la ronda previa a la Liga Conferencia, disputado bajo un intenso aguacero a puerta cerrada en el Szent Gellért Fórum de Szeged (Hungría).
Los cambios de Íñigo Pérez en la segunda parte decantaron un partido igualado, tras apostar por rotaciones masivas de inicio y encontrar el triunfo con la entrada en ataque de Isi Palazón, Álvaro García y Jorge de Frutos. Una acción por banda izquierda de Álvaro fue decisiva, con un disparo centrado a la red, que junto a una gran parada de Batalla en el añadido, acerca al Rayo, 24 años después, a su regreso a competición europea.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Era un clamor lo de los perros en las playas de Cangas.
- «Es muy fácil que te engañe gente que viene con dinero»
- La CRTVG cesa sus emisiones por satélite y los emigrantes gallegos reaccionan: «Era la ventana a nuestra tierra»
- Echan de un local de Moaña a un ciego por ir acompañado de un perro guía
- Incendios forestales en Galicia, en directo | Dos nuevos fuegos de madrugada complican la situación en el interior de Galicia
- Cazados dos buzos furtivos portugueses que pescaban en Sálvora
- Cine bajo las estrellas: Castrelos despide el verano con toque inglés
- ¿Existe una etapa gris en la vida? La ciencia dice que sí, y ocurre a esta edad