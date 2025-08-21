Mala suerte para Alcaraz en el cuadro del US Open

Ya está definido el cuadro del último Grand Slam del año en el mundo del tenis: el US Open. Nueva York acogerá la gran cita que reunirá a los mejores tenistas del planeta durante dos semanas, con el número uno del mundo en juego en el caso de la modalidad masculina. Carlos Alcaraz, uno de los implicados, no ha tenido la mejor de las suertes en su camino hasta la final.

La única certeza que tenía el español antes de la confección del cuadro era que no se vería las caras con Sinner hasta la final. Al ser los dos principales cabezas de serie, cada uno va por un lado de la rama. Las grandes dudas eran donde caerían jugadores como Alexander Zverev, Novak Djokovic o Ben Shelton, que llega en gran forma y siempre es peligroso en la gira americana.

Ya tenemos la respuesta. El murciano ya conoce contra quién debutará en el torneo estadounidense y no será para nada un inicio plácido. Su rival en primera ronda será el local Reilly Opelka, el 'gigante' del circuito. 2,11 metros de altura que convierten su servicio en una pesadilla para los rivales. Este mismo año ya ganó en Brisbane a Novak Djokovic, en un día en el que estuvo muy fino con el saque.

Carlos Alcaraz, antes de la disputa del US Open 2025

A nivel tenístico, no hay color, pero siempre se agradece un rival que no te exija tanto en el resto y permita más intercambios. Las siguientes dos rondas serían más asequibles, con Matteo Belluci o Juncheng Shang en segunda ronda y Luciano Darderi o Rinky Hijikata en tercera. En ambos casos, el murciano debería imponer su ley con cierta facilidad y no estar muchas horas en pista.

Tras estas rondas, no existe una prueba sin dificultad. En octavos, tendría que enfrentarse a Daniil Medvedev, campeón de 2021, o Alejandro Davidovich, siempre peligroso. Y en cuartos llegaría uno de los grandes 'cocos' del torneo: Ben Shelton. El norteamericano está de dulce en esta gira y ha dado un paso adelante tras alzar el título en el Masters 1000 de Toronto. Además, es un jugador que se crece en escenarios grandes y todavía más si es en casa.

Ben Shelton, tras vencer en Toronto

En semifinales llegaría Novak Djokovic, Taylor Fritz o Holger Rune. No sería la primera vez que se enfrentara al serbio en Grand Slams este año; de hecho, cayó en Australia contra él, en el único 'grande' que se disputa en pista dura juntamente con Nueva York. En el caso de los otros dos tenistas, Charly debería demostrar su superioridad, aunque el danés le venció en Barcelona.

Sinner ha tenido mejor suerte

Si llegara a la final, lo más probable es que se encontrara con Jannik Sinner o Alexander Zverev, al que también ha evitado hasta el último partido. Un camino muy exigente y que puede llevar al español a estar muchas horas en pista para conseguir alzar el título. El murciano tendrá unos pocos días de descanso antes de su debut, que será a finales de esta semana o a inicios de la siguiente.

Jannik Sinner tuvo más suerte en el cuadro y no se enfrentará a rivales muy exigentes hasta cuartos de final, donde podría vérselas con Jack Draper. En semifinales, los nombres más potentes serían los de Zverev o De Miñaur, dos jugadores que tiene completamente dominados. Y en la final, quién sabe si de nuevo Alcaraz. El camino hacia el número uno del mundo ya está dibujado.