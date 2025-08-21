Lucía González, Lucía Osorio y Jessi Lores regresan al Bembrive

Lucía González (Lalín, 1990), Lucía Osorio (Vigo, 2005) y Jessi Lores (Pontevedra, 1994). Tres nombres conocidos de la afición al fútbol sala vigués que regresan al Bembrive FS para encarar, a las órdenes de Gael Madarnas, una temporada “ilusionante”. Y en la que, como poco, el conjunto vigués defenderá el título de campeón del grupo 1 de Segunda División por segunda campaña consecutiva.

En un verano con mínimas bajas (Andrea Rivero y Crystal Almida), el club vigués que preside Manuel Martínez se ha reforzado para hacer bueno el dicho de no hay dos sin tres y volver a disputar los play-offs de ascenso a la Liga Iberdrola, la máxima categoría estatal.

El regreso de la ala cierre lalinense (un año lejos del fútbol sala), de la cierre (parte del ejercicio pasado en Italia por estudios) y de la ala capitalina tras un año en el Leis Cidade de Pontevedra -Preferente Galicia- permitirán al técnico vigués un sinfín de combinaciones y, sobre todo, un mayor fondo de armario respecto al ejercicio 24/25, en el que trabajó en la segunda parte del campeonato con un plantel muy corto.

El retorno de las tres jugadoras, que vivieron en la 23/24 el primer título de los dos que ya acumula el Bembrive como campeón del grupo 1, refuerza la idea de la entidad de cumplir con otro refrán: a la tercera va la vencida.

En la temporada 23/24, última que jugaron con el equipo vigués -Osorio salió de su cantera, “Lutxi” llegó en 2020 y Jessi en 2022-, la viguesa aportó 3 goles, Lores una decena de tantos (fue la tercera goleadora tras Clau y Mar) y “Lutxi” sumó 6 dianas. Con todo, la presencia en el parqué, por número de minutos, fue mayor para Lucía González, una futbolista de envidiable control del balón, buen trabajo defensivo y muy guerrera en la pista. Para la jugadora de la comarca del Deza, el regreso era casi una obligación. Tenía “mono”. “Llevo el competir en las venas y el fútbol sala es mi pasión, además tenía una espina clavada por esa final de ascenso [perdida frente al catalán Rubí en junio de 2024]. No me podía retirar aún”.

Vista la plantilla, “Lutxi” deja la falsa modestia fuera de juego: “Viendo las incorporaciones que ha hecho el club, creo que este año ilusiona”.

Este viernes, presentación

El equipo vigués se presentará este viernes (20:30 horas) en el polideportivo municipal Vicente Álvarez. Así, su afición podrá comprobar in situ la calidad de los nuevos fichajes. Las de Madarnas se medirán al CD Burela FS, uno de los candidatos al título en la máxima categoría, la Liga Iberdrola.