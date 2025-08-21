El Guardés se presenta ante su "familia"

El Mecalia Atlético Guardés 2025/2026 ya se ha presentado ante los suyos. El auditorio de San Benito acogió la tradicional presentación de los equipos del club miñoto previa a una nueva temporada, en un acto donde se desvelaron todos los detalles para el nuevo curso tanto del primer equipo como de sus categorías inferiores.

La entrada en materia fue de la mano de Lucía Cruces, quien se presentó como nueva coordinadora de la base del Guardés con una breve intervención en la que demostró sus ganas de trabajar por el crecimiento de las juventudes del equipo. Su discurso fue el preámbulo de la presentación de todas las jugadoras de cada categoría inferior: prebenjamín, benjamín mixto, alevín mixto, infantil femenino, cadete femenino -que como novedad, este año cuenta con dos equipos-, juvenil femenino y sénior territorial femenino.

A continuación llegó uno de los momentos más esperados de la tarde, con la presentación del equipo de División de Honor ante el pueblo de A Guarda, que pudo conocer por fin oficialmente a sus siete nuevos fichajes, así como ver por primera vez la renovada equipación del equipo, con tonos negros y dorados. A la salida de todas sus jugadoras -las habituales María Sancha, Cristina Cifuentes, Cecilia Cacheda, María Palomo, Ania Ramos, Carme Castro, Elena Martínez, Jazmín Mendoza y Blazka Hauptman y las recién incorporadas Anouk Nieuwenweg, Lorena Téllez, Ariana Portillo, Sabina Mínguez, Nerea Gil, Rosane Serrano y Amandine Balzinc- y cuerpo técnico la siguieron las intervenciones de la entrenadora Ana Seabra y la capitana de la plantilla, cargo en el que María Sancha se estrena esta temporada. Ambas repasaron los momentos tan ilusionantes que dejó el curso pasado, agradecieron a la afición y al Club todo el apoyo recibido y prometieron seguir trabajando en lo deportivo.

Pasado el momento de las presentaciones, fue el turno para despedir a algunos miembros del club que lo abandonan al comienzo de este nuevo curso. A este respecto, el presidente Jesús López entregó distintos detalles al excoordinador de la base, entrenador y preparador físico Fabio Lima, que al término de la pasada temporada finalizó un camino de 10 años con el club, y al que durante tantos años fuera médico de la plantilla, Julio Portela, retirado hace dos temporadas. Aunque no pudieron estar presentes, también se quiso recordar a Eliseo Magallanes y Julio Capón, que se retiraron de la junta directiva en las últimas semanas tras muchos años de trabajo por el equipo.

También se cedió el turno de palabra al principal patrocinador del Club, la empresa Mecalia, cuya plantilla de trabajadores entregó, como cada año, un reconocimiento a la que consideró la mejor jugadora 2024/2025. En esta ocasión, la galardonada fue la central Cecilia Cacheda.

Para ir terminando, el acto contó con una novedad este año: una nueva tanda de homenajes, en este caso dedicados a algunos nombres importantes para la historia del Club y para el deporte guardés en su conjunto. Recibieron un detalle de la mano del presidente y del gerente del Guardés, José Manuel Silva, los atletas guardeses Álex Sierpes, Christian Sierpes y Elsa Pena; la futbolista también local Anaïr Lomba y su pareja Paloma Monreal; y la exjugadora del equipo miñoto y Guerrera recién retirada del balonmano profesional, Carmen Campos.

El encargado de cerrar la presentación fue el presidente del Club, Jesús López, que intervino con un emotivo discurso recordando el legado de Juan Rodríguez, fallecido justo un año atrás, y agradeciendo y solicitando el apoyo a la afición, patrocinadores y autoridades para la nueva temporada, en la que el Mecalia Atlético Guardés regresará a la competición europea con una plantilla renovada.