El Coruxo progresa adecuadamente

CORUXO: Ruiz Díaz, Roque, Álvaro, Borja,_Rares, Mateo, Añón, Javi_González, Nacho Fariña, Naveira y_Dani_Rosas. También jugaron Alberto, Bernárdez, Hugo Rodri, Santos, Ínsua, Fer Pena, Xavi_Cidre, Guram y Hugo Losada. PONTEVEDRA: Marqueta, Víctor Eimil, Adrián_Expósito,Miki,_Bosch, Alain Ribeiro, Álex_González, Selma, Yelko Pino, Vidorreta, Pablo_Hervías y Montoro. También jugaron Edu Susa, Juanra, Brais Abelenda, Miguel Cuesta, Marques, Raúl Gil, Andrés, Nico Conesa, Oute, Garay e Iker Escudero. GOLES: 1-0, minuto 31: Javi González. 2-0, minuto 45: Javi_González. 3-0, minuto 51: Dani Rosas.

Javi Pereira y Rubén Domínguez, entrenadores del Coruxo y Pontevedra, dieron ayer pistas de lo que puede ser un posible «once» inicial en la primera jornada del campeonato liguero.

El partido de ayer también sirvió para hacernos una idea de lo que podemos esperar de los dos equipos. El Coruxo que vamos a poder ver en el campeonato difiere de forma importante a lo que estábamos acostumbrados. Por un lado, la presión alta del equipo le causa a los rivales muchos problemas, a los que les cuesta sacar el balón jugado desde atrás. El Coruxo refuerza el centro del campo con la presencia de dos laterales de largo recorrido, al jugar con tres centrales. Por lo visto ayer, si el equipo consigue un equilibrio entre líneas, esta temporada promete.

El Pontevedra tuvo muchos problemas para sacar el balón desde la defensa. El partido de ayer dejó claro que cuando el centro del campo no tiene el balón, las complicaciones son máximas, y es algo en lo que van a tener que trabajar mucho.

Lo mejor del partido tuvo nombre y apellidos. Jav i González sigue en estado de gracia y ayer marcó los dos primeros goles del equipo vigues. El segundo con una gran definición tras un pase medido de Roque.

Los tres primeros goles del partido de ayer fueron un calco. La presión alta de los jugadores del Coruxo les permitió robar el balón y plantarse los goleadores solos. El Pontevedra seguía teniendo problemas con la salida del balón, aunque cuando conseguían llegar a la frontal del área viguesa llevaban mucho peligro, pero el problema era llegar ahí. Buena prueba para los dos equipos, que continúan con su preparación.