Cinco gallegos, directos a la final

No fallaron los gallegos en el arranque del Mundial de piragüismo que se disputa con todos sus representantes en finales directas o semifinales. El K4 500 metros español, con los gallegos Carlos Arévalo y Rodrigo Germade (Fluvial de Lugo), junto a Adrián del Río y Álex Graneri, dominó su serie con un registro de 1:21.33. España superó a Hungría (+0.13) y Polonia (+1.47) para lograr el pase directo a la final A, que se disputará mañana viernes a las 15:11. El cuarteto se mostró sólido en todos los parciales y confirmó su condición de candidato a medalla.

Grijalba y los gallegos Jácome, Fontán y Sieiro, con el C4. | RFEP

La embarcación de C4 500 metros española también logró el pase directo a la final. Con Martín Jácome (Ciudad de Pontevedra), Manuel Fontán y Adrián Sieiro (O Muiño de Ribadumia) acompañados por Daniel Grijalba, el bote completó la distancia en 1:30.47, imponiéndose al equipo neutral por solo dos centésimas. Este éxito los lleva a la final de medallas del sábado 23 de agosto a las 15:36, donde pelearán por todo.

Lucía Val (Rías Baixas-Boiro) y Estefanía Fernández (Fluvial de Lugo), junto a Sara Ouzande y Bárbara Pardo, firmaron un tercer puesto con 1:35.17 en su serie del K4 500 metros, tras pasar segundas por los 250 metros. El resultado les clasifica para las semifinales del jueves 21 a las 14:00, donde competirán desde la calle 4.

El cangués Pablo Graña (Rodeira de Cangas) se impuso en su serie del C1 200m con 39.57, logrando además el segundo mejor tiempo de todo el cuadro. Con este rendimiento, afrontará las semifinales de hoy como uno de los favoritos a medalla.

En el C1 500m, Manuel Fontán (O Muiño de Ribadumia) fue quinto en su serie con 1:54.34, en una manga dominada por el brasileño Assuncao. El gallego consiguió así su billete para las semifinales. Pablo Crespo (Escuela Piragüismo Ciudad de Pontevedra) fue tercero en su serie con 3:48.38, a solo dos segundos del campeón mundial Martin Fuksa.

Roi Rodríguez, en su regreso a un gran escenario completó un buen debut en el K1 1000m, siendo tercero con 3:32.75 tras Thomas Green y Josef Dostal. Con este registro, accede a la semifinal 3 del viernes 22 a las 10:45, donde partirá por la calle 7.

La pontevedresa Claudia Couto (Ciudad de Pontevedra) formó C2 con Elena Gómez-Millán (Sevilla). La pareja española fue séptima con 44.47, suficiente para entrar en las semifinales del viernes 22 a las 11:23, desde la calle 8.