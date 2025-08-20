La Semana Abanca, para toda Galicia

Se presentó en la central viguesa de Abanca la XXVI Semana Abanca, que organizan en esta ocasión el Liceo Marítimo de Bouzas, el Club Marítimo de Canido, el Club de Piragüismo Olívico, el Club Marítimo de Vigo, la Sociedad Deportiva Samertolaméu, el Club de Piragüismo Tambo de Marín, el Club Náutico de Portonovo, el Dumies de Ourense, el Club Náutico de Castrelo y el Real Club Náutico de A Coruña. Han comprometido su apoyo las federaciones gallegas, españolas y lusitanas de los deportes de esquí náutico-wakeboard, remo, piragüismo y vela. Se competirá hasta la primera semana de noviembre y lo harán unos 2.500 deportistas. El acto estuvo presidido por el secretario xeral para o Deporte, José Ramón Lete Lasa.

Tras lo que fue el preludio al evento general (el Ibérico de J80 que ganó Javier de la Gándara en el pasado mes de junio de la mano del Liceo Marítimo de Bouzas), le toca el turno al Open Ibérico de esquí náutico-wakesurf-wakeboard, que se celebrará en la pista internacional del Miño en Cortegada, al pie del balneario centenario. En juego, el Trofeo Deputación de Ourense y el Gran Premio Aceites Abril. Varias decenas de riders de las tres disciplinas competirán.

Presentación de la Semana Abanca. / Jose Lores

A continuación, el Club Marítimo de Canido entra en acción con el Ibérico de ILCA en su vertiente 4 para los juveniles, júniors y en las 6 (olímpico femenino) y 7 (olímpico masculino). Como es lo habitual, se competirá en el campo de regatas de las islas Cíes, con un centenar de laseristas de toda la península.

Ero Pons, en Castrelo

Dificil tercer acto de la Semana. Por una parte, se competirá en el embalse de Castrelo de Miño en el Clinic Internacional de Optimist, dirigido por el preparador del Equipo Olímpico de España, Ero Pons; por otra, en el campo de regatas de A Coruña, con regatas de Finn, 420 y Snipe.

Ya en la segunda parte de la Semana Abanca, de nuevo en Vigo, el Liceo organiza la regata de cruceros Vila de Bouzas. Le sigue en aguas de la ría de Pontevedra el denominado Open de España para tripulaciones reducidas, de dos y tres tripulantes, que organiza el Club Náutico de Portonovo.

Posteriormente al pie de la Torre de Hércules tendrá lugar la Isabel Zendal de vela femenina en los J80 facilitados en su momento por Abanca y como cierre, bajada de nuevo a la Ría de Pontevedra, pues en Marín se celebrará el Trofeo Ence-Villa de Marín de remo y piragüismo, con un centenar de bateles por una parte, y un desafío de dragones, en el que se medirán las mejores tripulaciones de la ría contra las que estuvieron más brillantes en los Mundiales de Filipinas de 2024, en lo que será el Desafío Ence-Concello de Marín.

Comodoros de honor

Tras la exposición de lo que será la Semana Abanca, Lete entregaba los anunciados galardones de Comodoros de Honor de la edición de esta año. Javier Ruiz de Cortazar fue elegido como presidente de la Confederación Española de Asociaciones y Clubs Náuticos (CEACNA). A continuación recibió su distinción el joven rider vigués Hugo Bugarín de Francisco (del Club Dumies de Ourense) por lograr el bronce en el Campeonato Mundial, celebrado en Lisboa.