Nico Giráldez: el orgullo de O Porriño

Renuncia Nico a cualquier tentativa de detentar el Giráldez más famoso de O Porriño. Ninguna vinculación con el Claudio celeste. «Ojalá. Me encanta cómo hace su trabajo. Un orgullo sumar al pueblo», afirma el joven. Siente eso mismo que provoca. «Orgullo de primo», presume la pancarta de sus familiares que lo recibe en Peinador. «Estamos muy orgullosos de que nos represente por el mundo», proclama Abel Estévez, que fue su presidente en el Balonmán Porriño y es concejal de Deportes. «Fannos sentir orgullosos», completa el presidente de la Federación Galega, Bruno López, sobre él y David Faílde.

Los dos porteros, el louriñés y el dezano, han regresado de Egipto con la plata del Mundial juvenil al cuello. Un extenuante periplo que se inició el 2 de agosto, con la reunión en Madrid, y que concluyó el domingo, con su derrota (41-40) ante Alemania. «Queda la pena de haber podido lograr el oro», acepta Nico. «Pero por cómo jugamos la final... No nos hemos dejado nada dentro. Estamos contentos con el esfuerzo durante todo el torneo».

Nico se alternó con Faílde en la tanda de siete metros que sentenció tras la segunda prórroga. Forzó un lanzamiento al palo y detuvo otro por instinto y estudio. «No está mal. Teníamos claro cómo podían ser los penaltis y resultaron bastante parecidos. Nada hay que reprochar, ni a los porteros ni a los lanzadores. Salió cruz», se resigna.

Una gran audiencia

El combinado juvenil ha perdido el título, pero ha conquistado el corazón de los espectadores. 200.000 (2,5% de share) llegó a congregar la retransmisión de Teledeporte. «Fue un partido tan pasional. Ha sido una buena forma de enganchar a la gente», se ufana.

España había llegado al duelo con Alemania tras derrotar a Argelia (49-19), Croacia (38-35), Serbia (42-24) y Arabia Saudí (37-25). A una derrota con Islandia (31-32) para cerrar la Main Round le siguió una remontada ante Egipto (31-29), silenciando a 22.150 hinchas, y otra victoria ante Suecia (33-30). En la jerarquía establecida, Nico había asumido un rol secundario. «Sabía qué papel tenía. Mi compañero venía de hacer un año increíble con su club». Ciertos problemas físicos de Faílde, de los que después se recuperaría, obligaron sin embargo a convocar a un tercer portero y a que Nico asumiese protagonismo. «Tocó remar. El reparto fue muy bueno. Estoy muy contento en lo individual y lo colectivo».

Nico Giráldez sale de la puerta de llegadas con sus padres. / Marta G. Brea

Faílde y Nico se conocen bien. Han ido construyendo su sociedad en selecciones gallegas, concentraciones estatales, estancias en centros de alto rendimiento... «Llevamos ya bastante tiempo juntos. Es especial para nosotros ser gallegos, tener tanta confianza y estar tan unidos», sostiene. «En la portería importa que haya entendimiento y que uno pueda aportar lo que el otro, en ese momento, no puede. No nos hemos quedado con ganas de más minutos, sino de afrontar otro campeonato y lograr lo mismo o más».

El mensaje de Jordi Ribera

En los Hispanos juveniles se ha replicado lo que en la última lista de los séniors, con el cangués Rodrigo Corrales y otro lalinense, Xoán Ledo, bajo palos. El propio Jordi Ribera, seleccionador absoluto, se lo ha señalado a Giráldez y Faílde. «Corrales y Ledo nos siguen mucho y nos mandan mensajes de ánimo», agradece el porriñés.

Cálida recepción en Peinador. / Marta G. Brea

Nico, que militó en el Balonmano Porriño desde alevines y ya defendió la portería de Primera con 16 años,dispondrá de escaso asueto antes de incorporarse a la pretemporada del Valladolid. El club pucelano lo fichó en verano de 2024. «Nos parecía lógico. No le pusimos ninguna pega. Estamos muy contentos con su proyección», señala Estévez. En la primera campaña jugó en el filial, pero se ejercitó asiduamente con la plantilla de Asobal. «Fue un paso muy grande para un joven, pero hay que darlo si quieres profesionalizarte», reflexiona Nico, al que le sobra «paciencia para seguir creciendo».