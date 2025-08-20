Araújo siempre seduce al viento

Sigue engordando su currículo Gonzalo Araújo en su interminable periplo por los mares del planeta. El vigués acaba de ganar el ORC Worlds, el Mundial de la clase, celebrado en aguas bálticas, con base en el puerto estonio de Tallin.

Araújo, que va alternando varios proyectos a lo largo del año, se enroló en el XR 41 Formula X en invierno, cuando iniciaron los entrenamientos «con temperaturas de cero grados y a veces 25 nudos de viento». Es un nuevo barco construido en el astillero danés X-Yachts. Al polifacético Araújo le encargaron en esta ocasión la gestión de las velas y el aparejo.

El barco, en plena acción. / Jamie Spurdzins

El buen rendimiento de la tripulación se comprobó ya en mayo, cuando ganaron la Maior Regatta en la alemana Kiel. Pero el gran objetivo del astillero danés –«uno de los más renombrados en Europa, siempre ha tenido barcos ganadores», define el vigués– al diseñar este barco para regatas de tiempo compensado (ORC) era el Mundial de Tallin.

"Bastante superioridad"

Todos los planes que se habían concebido en X-Yachts han salido bien. «Se ha notado el trabajo de estos siete meses», valora Araújo. «Hemos mostrado bastante superioridad, sobre todo con vientos fuertes y en la regata larga de 200 millas». El olívico resalta que es «interesante trabajar en este equipo con tres o cuatro regatistas experimentados y un grupo de jovenes regatistas daneses con grandes cualidades». Abunda: «La filosofía de trabajo del astillero para desarrollar el barco también es muy interesante por el contacto entre diseñadores y regatistas».

No tendrá demasiado tiempo para descansar Araújo, que vuelve a cambiar de barco, función y latitud. Lo próximo es el Mundial de Superyates en septiembre con el Moat, un gigante de 35 metros (115 pies) de eslora, 8’12 metros de manga y un mástil de 50 metros de altura.