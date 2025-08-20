El Coruxo abre las puertas de O Vao ante el Pontevedra

Nuevo amistoso para el Coruxo, que esta tarde recibe en el campo de O Vao al Pontevedra. Todos los aficionados podrán ver el partido sin tener que pasar por taquilla, lo que sin lugar a dudas permitirá ver un buen ambiente, ya que seguro que será muchos los seguidores granates que vendrán a Vigo.

El equipo entrenado por Javi Fernández continúa trabajando con intensidad para ir aumentando la carga de trabajo y llegar a la primera jornada del campeonato en la mejor forma posible. En las últimas temporadas, el arranque del Liga nunca ha sido demasiado bueno y eso al final marcaba la marcha en la competición. El objetivo no es otro que sumar los tres puntos en el primer partido, el 7 del próximo mes de septiembre, ante el Langreo en el campo de Ganzábal.

Esta tarde espera el Pontevedra, equipo que jugará en Primera Federación y que está haciendo una buena pretemporada. Una situación similar a la del Coruxo, que también está dando buenos pasos en la preparación. A pesar de ser un partido amistoso, la rivalidad entre los dos equipos siempre es un buen argumento para que se vea un partido atractivo.