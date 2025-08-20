El Celta ya ha cerrado cinco amistosos

El Celta Femxa Zorka ha revelado los amistosos que disputará durante el mes de septiembre como preparación para la Liga Femenina Challenge. El equipo entrenado por Cristina Cantero jugará un mínimo de cinco partidos, a expensas de si juega la final de la Copa Galicia. Lo único se conoce del torneo es que se jugará el fin de semana de los días 19 y 20.

El primero de los partidos será el sábado 6 de septiembre, dos semanas después de comenzar los entrenamientos. Será en Boiro ante el Baxi Ferrol en un test exigente. Una semana después se enfrentará al Esgueira portugués. Falta por conocerse el escenario.

Dos partidos en Lisboa

La semana siguiente, el equipo hará una minigira por Lisboa. El martes 16 se enfrentará al Benfica y al día siguiente el rival será el Sporting. No tendrán mucho descanso las jugadoras entrenadas por Cristina Cantero, ya que dos días después disputarán las semifinales de la Copa Galicia.

El equipo está citado en el pabellón de Navia el próximo lunes 25 de agosto para dar comienzo a la pretemporada. Cantero espera contar con todas sus jugadoras, con excepción de Jiselle Thomas, cuya llegada a Vigo está prevista para finales de esa misma semana. A partir de ahí, mucho trabajo para llegar al 27 de septiembre en la mejor forma posible.