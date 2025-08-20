As Celtas B, Sárdoma y Tomiño, en el Vila de Bouzas

Con los equipos de 3ª Federación de fútbol femenino ya en pretemporada desde esta semana, a finales de mes el aficionado local tendrá una primera idea del nivel de las plantillas de Vigo y de la provincia en el renovado grupo 1.

Porque una cita de interés llegará el sábado 30 bajo la organización del Rápido de Bouzas. El club aurinegro ha diseñado un Trofeo Vila de Bouzas, en formato 3x1, con As Celtas B, Sárdoma CF y Tomiño FCF, onces todos ellos de esa cuarta categoría. Que el Rápido apueste por este triangular no es casualidad. De su cantera salió Paula Rodríguez a As Celtas el verano pasado y el club de la villa marinera contará en su organigrama de base con Nuria Gómez, ex portera celeste.

Amistoso en A Granxa

Siete días antes, el sábado 23, se estrenarán en partido amistoso en A Granxa el Domaio FC y el Tomiño, dos recién ascendidos. Cuentan con jugadoras con pasado en Sárdoma, UD Mos, Valladares y Lóstrego. Del conjunto gondomareño que se ha mudado a Vigo llega a O Alivio la delantera Noa Caeiro (Oia, 2006), que Gabi Couñago fichó por La Tormenta en 2022; la campaña pasada, aportó 4 goles al Lóstrego.