El orgullo de Galicia

Apuraban ayer los Hispanos juveniles su estancia en Egipto, donde se ha celebrado el Mundial de la categoría. Por la mañana visita a las piramides; por la noche, inicio de un viaje que esta mañana los habrá devuelto a España. Turismo y ajetreo para curarse la pena de la final perdida ante Alemania y para ensalzar la alegría de ese subcampeonato, en el que el balonmano gallego ha estado bien representado. Diego Faílde y Nico Giráldez aseguran que la estirpe de grandes porteros gallegos tiene el relevo asegurado.

Criado en la cantera del Balonmán Lalín, las paradas de Faílde fueron claves en semifinales para terminar superando a Suecia. El domingo, ante Alemania, el meta dezano volvió a firmar paradas claves, incluyendo un uno contra uno al final de los sesenta minutos que habría decantado la final antes de la prórroga. Volverá a casa con una medalla de plata pero también con un gran número de elogios.

Felicidad en Lalín

Algunos de esos elogios vinieron ayer desde su equipo, el Balonmán Lalín, donde Pablo Cacheda destacó el orgullo que supone para el club rojinegro. «Hizo una semifinal y una final muy buenas. El nivel de David lo conocemos bien en esta casa pero es un chaval que no para de sorprendernos. Está creciendo muchísimo», afirmó el técnico. «Para nosotros, ver a un chaval de Lalín jugando torneos internacionales como este es un orgullo. Tenemos que felicitarlo a él y a todos los entrenadores de base que tuvo en el Balonmán Lalín».

En el reparto de roles de la portería, le tocó a Nico Giráldez ejercer más de secundario, aunque también él rozó la gloria al provocar un lanzamiento al palo y detener otro en la tanda de penaltis de la final. No resultó suficiente. Pero Giráldez, criado en el Balonmano Porriño de su localidad natal –ya lo hizo debutar Dani Benaches en Primera– y fichado el año pasado por el Valladolid, en cuyo filial milita, se consolida en su camino hacia la Asobal.

"Un gran futuro por diante"

Germán Muiños o Javi Díaz los contemplan desde su retiro. Aún brilla Rodrigo Corrales, que ha asegurado su regreso al PSG en 2026, y en el Ciudad de Logroño descolla Xoán Ledo. «Tanto David coma Nico, ademáis dun gran talento que de seguro os fará triunfar na elite do noso deporte, representan á perfección os valores que pretendemos difundir dende o balonmán galego», valora el presidente de la Federación Galega, Bruno Fernández. «Os dous demostraron durante toda a súa etapa de base que son os mellores compañeiros que alguén pode atopar dentro dun vestiario; estou convencido de que teñen un gran futuro por diante e de que seguirán os pasos de Rodrigo Corrales e Xoán Ledo».