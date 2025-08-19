Jéssica Bouzas se despide de Monterrey para poner el punto de mira en Nueva York

El sueño mexicano de Jéssica Bouzas terminó antes de lo esperado. La tenista vilagarciana, que venía de firmar semanas memorables en la gira norteamericana con unos históricos cuartos de final en Canadá y la ronda de octavos en Cincinnati, cayó este lunes en su debut en el WTA 500 de Monterrey. Lo hizo ante la rusa Kamilla Rakhimova, número 67 del ránking, que aprovechó mejor sus oportunidades para imponerse por 6-4 y 7-5 en una hora y 33 minutos de partido.

Bouzas, que ocupa el puesto 42 del mundo a sus 22 años, arrancó con buenas sensaciones, adelantándose 3-2 en el primer parcial gracias a un break que parecía abrirle el camino. Sin embargo, Rakhimova reaccionó con un contrabreak inmediato y enlazó tres juegos consecutivos para encarrilar el set. La gallega aún se rehizo con una rotura en el noveno juego, pero su rival no perdonó y cerró la manga al resto.

La vilagarciana también compitió en dobles con igual suerte. / Miguel Sierra

El segundo set fue más equilibrado, con alternativas constantes al resto que llevaron el marcador hasta el 5-5. En ese tramo decisivo, la rusa sostuvo con firmeza su servicio y apretó en el juego definitivo para romper de nuevo a Bouzas y certificar su pase a la siguiente ronda.

La jornada no fue propicia tampoco en el cuadro de dobles. Acompañada de la italiana Elisabetta Cocciaretto, Bouzas cedió con claridad por 6-3 y 6-1 ante la pareja formada por la española Cristina Bucsa y la estadounidense Nicole Melichar.

La derrota no empaña, en todo caso, el brillante verano de la arousana, que se ha confirmado entre las grandes promesas del circuito WTA. Monterrey se convirtió en un punto de pausa después de un exigente calendario que la consolidó en la élite, con la vista ya puesta en los próximos retos del calendario especialmente el inminente US Open en Nueva York.