Fútbol sala
Los gastos de viaje se le disparan al Bembrive
Las gallegas compartirán el grupo 1 de Segunda con canarias y baleares
El Bembrive FS disputará el grupo 1 de 2ª División femenina de fútbol sala contra equipos de la propia comunidad autónoma, pero también de Canarias, Baleares, Castilla y León, Asturias, Cantabria y Extremadura, tras la decisión del juez único de Competiciones no profesionales, Rafael Alonso.
A principios de este mes, la Federación Española de Fútbol propuso a los clubes dos opciones de reparto de los tres grupos por proximidad geográfica. Después de tres votaciones los clubes no pasaron de un empate: las dos propuestas recibieron 24 votos.
Revisando el ahorro en subvenciones federativas para los clubes, las rutas aéreas, los kilómetros de desplazamiento y la dispersión de equipos de las federaciones territoriales, Alonso acordó elegir la propuesta 2.
En la 22/23, el Bembrive tuvo un desplazamiento a Las Palmas para enfrentarse al Santidad Banot en Arucas. La única vez en cinco años. Ahora sería un rival canario (Gran Canaria Teldeportivo), pero sumándole dos desplazamientos a Baleares (San Pablo-Eivis y Atlético Mercadal). Esta situación supondrá para el club que preside Manuel Martínez un gasto extra en desplazamientos, sin tener en cuenta el coste de las eliminatorias de ascenso, a las que aspirará por tercera campaña consecutiva.
Composición del grupo
Galicia manda en el grupo 1 con siete equipos. Además del vigués que dirige Gael Madarnas, figuran Ence Marín Futsal (recién descendido), Valdetires Ferrol, Meigas, Vilalba, Ourense Ontime y el recién ascendido Estrella. De Asturias, el Rodiles; de Cantabria, la AD Mioño, y de Castilla y León el Segosala y el River Zamora, que regresa. La otra novedad es la entrada de dos equipos extremeños: Colegio San José y Sporting Club Garrobilla. La liga comenzará en un mes, el 20 de septiembre.
