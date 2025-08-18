El vigués Rubén Fernández acaba sexto en el Gran Premio de Suecia

El piloto vigués Rubén Fernández (Honda) firmó un magnífico cuarto puesto en la primera manga y un octavo en la segunda, lo que le dejó sexto en el Gran Premio de Suecia y se mantiene cuarto en la general con 502 puntos, a 70 del neerlandés Glenn Coldenhoff (Fantic), tercero.

Por su parte, el francés Romain Febvre (Kawasaki) afianzó el liderato en la categoría reina del Mundial de motocross (MXGP) al vencer en las dos carreras del GP de Suecia, decimosexta prueba del campeonato disputada en Uddevalla.

Febvre, que el sábado ya había sido el más rápido en la prueba de clasificación, se apuntó la primera manga con tan solo un segundo y medio de ventaja sobre el neerlandés Jeffrey Herlings (KTM) y ganó la tremenda segunda carrera, en la que varios pilotos lucharon hasta el final.

La batalla entre Febvre, Herlings, el francés Maxime Renaux, el neerlandés Calvin Vlaanderen y el sueco Isak Gifting pareció decantarse por este último, que se situó primero en la vuelta final, pero una caída impidió lo que hubiera sido una gran victoria con una moto privada.

Febvre aprovechó puntualmente el contratiempo de su rival para sumar el triunfo por delante de Herlings, Renaux y Vlaanderen, lo que le dispara en la general del Mundial, que lidera con 794 puntos, 41 más que el belga Lucas Coenen (KTM), que tuvo un domingo bastante discreto.

El campeonato se acerca a su recta final, ya que solamente restan cuatro pruebas por disputarse. La próxima será en Holanda el próximo fin de semana, en donde Rubén Fernández tratará de recortar los setenta puntos de ventaja que mantiene el tercer clasificado en la general.

Turquía, China y Australia serán, de forma consecutiva, la última pruebas que cerrarán el próximo veintiuno de septiembre el Mundial.