El «Urbapaz» se estrena en el palmarés

El Urbapaz (Fran Edreira, CN Cabanas) tomó el testigo del Salaño Dos (Jacobo Vecino, RCN Vigo) como nuevo vencedor de la Regata Rías Baixas, que estos días ha disputado su sexagésima segunda edición. Edreira y su tripulación pudieron levantar la copa del Navegante, que recoge todos los vencedores del histórico trofeo de la vela pesada.

Dos barcos, ayer, en medio de la intensa niebla. |

Como se presuponía, y con niebla matinal en la ría viguesa, el Comité de Regatas optó, al abrigo de la bahía, por un recorrido de 15,20 millas náuticas para los pura sangre y de 12,40 millas para los ORC 4 y los Open 2. Salida y llegada frente al monumento a los repatriados de Cuba en 1898, en el Muelle de Trasatlánticos, con recorrido inicial hasta el Salgueirón y Bajo Tofiño.

La flota no escuchó el bocinazo de salida hasta las 13:00 horas (13:40 para los ORC 1), volando con un viento estable de unos 7-8 nudos del suroeste. Vistosas imágenes desde el puerto aunque media hora antes de las tres de la tarde una espesa niebla acampaba en mitad de la ría, con patrones y tripulantes todavía compitiendo casi una hora más. Durante treinta minutos resultó imposible seguir visualmente a las unidades en liza desde tierra. Su navegación fantasma sí se podía localizar gracias al “tracking”.

El Urbapaz, que tras su excelente resultado del sábado era líder con dos puntos de ventaja sobre cuatro barcos, el favorito Aceites Abril (RCN Vigo) incluido, refrendó su victoria con otra excelente jornada. En tiempo real se impuso el Abril de los hermanos Pérez Canal (2:09.09 horas), mientras que el barco de Edreira cruzaba la línea de meta en quinto lugar (2:28.22). poco más de veinte minutos de desventaja eran suficientes para en el tiempo corregido el Dehler 36 JV se anotase la victoria parcial y, consecuentemente, la final con Luis Saenz, Xurxo Dopico, Diego Carral, José Pociña, Malena García, Álvaro Carral y María Pena como tripulación de Edreira en esta unidad botada en mayo de 2006.Su serie (3º-3º-4º-1º, 11 puntos), fantástica.

El Urbapaz firma un verano espléndido. Acabó segundo en junio pasado en A Coruña (Trofeo Infanta Elena), en julio ganó el Trofeo General Gabeiras en la Ría de Ares y ahora se hace con su primer Rías tras 71,5 millas en la suma de las cuatro etapas. Lo acompañaron en el podio final ORC 1-3 el Aceites Abril, subcampeón por segundo verano consecutivo (1º-8º-3º-2º, 14 puntos), y el Abril Xove, el antiguo barco aceitero (Alejandro Pérez-Canal, Marítimo de Canido) como notabilísimo tercer clasificado (6º-4º-2º-3º, 15 puntos).

Por cierto que por segunda edición consecutiva a la tripulación aceitera se le resiste igualar a la leyenda de la regata, José Luis Freire, “míster Rías”, que suma nueve ediciones ganadas por ocho de Luis y Jorge, los hermanos Pérez Canal.

En ORC 4, triunfo de etapa y de general para el Balea Dous (Luis M.ª Pérez, RCN Rodeira); tercera edición consecutiva que se impone y sexto título para el patrón del Sun Fast 32 I. Y en los Open, lo esperado: otra vez el Berlinguiño II (Andrés Campos, RCN Sanxenxo) en la clase 1 -segundo año consecutivo que vence- mientras que el Sampaio Uno (Emilio Gómez, CN Rianxo) dominó la clase 2. Todos ganaron también la etapa del día. Al caer la tarde el exterior del Real Club Náutico fue escenario de la entrega de trofeos a los ganadores y de la despedida hasta la temporada siguiente que regrese este clásico de la vela y del verano.