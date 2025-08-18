Ryan Wayne y Eva Piñel mandan en Baiona

Alreredor de mil quinientas personas, repartidas en sus numerosas categorías, se dieron cita ayer en Baiona para cumplir con uno de los rituales veraniegos, competir en la carrera popular «Andar e Correr» que comienza en el Parque de la Palma y que en su recorrido los atletas pasan por lugares emblemáticos como el Cruceiro de la Santísima Trinidad, Santa Liberata, subida de San Antón, mirador de Baredo antes de regresar al punto de partida.

Ryan Wayne Waddington, natural de Australia, aunque residente en Pontevedra, consiguió la victoria en la prueba de una manera clara al completar el recorrido en un tiempo de 31:35. Su ritmo fue difícil de igualar para sus duros rivales que no acabaron demasiado lejos de él aunque fueron incapaces de discutirle la victoria. Segundo en meta fue Iker Fidalgo que acabó en un tiempo de 32:22; tercero acabó Javier Paredes que hizo 33:22 y cuarto, Daniel Bargiela, que hizo un crono de 33:59.

En la categoría femenina el triunfo fue para la guardesa Eva Piñel Lorenzo que se impuso con un tiempo de 35:57. Curiosamente se produjo un doblete de atletas de A Guarda porque segunda fue la legendaria Julia Vaquero que hizo un tiempo de 41:32. Tercera acabó Tania López con un crono de 41:49.

Miguel Vilar Mijón fue el primer baionés en cruzar la línea de meta con un tiempo de 37:46, mientras que Loreto Rodríguez Martínez fue la primera baionesa, con un tiempo de 43:35.

La prueba volvió a llenar las calles de Baiona de atletas y de vecinos y visitantes que llenaron las calles para animar a los deportistas y convirtieron la prueba en una enorme fiesta, uno de los grandes clásicos del verano deportivo en Galicia como corresponde a una de las pruebas más populosas del sur de la comunidad.