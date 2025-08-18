Nico derriba al Sevilla en un espectacular partido
Buen encuentro del conjunto andaluz, que llegó a igualar los dos primeros goles de los «leones»
efe
Nico Williams derribó al Sevilla en un partido espectacular en San Mamés, un encuentro vibrante en el que se adelantó el Athletic 2-0 al descanso, igualaron los visitantes en la segunda mitad tras un impresionante abordaje sobre la meta de Unai Simón y que decidido por Robert Navarro tras una preciosa jugada del extremo internacional.
Nico abrió el marcador transformando un penalti que le hizo Juanlu Sánchez y centró a Maroan para que marcase a placer el 2-0; igualó el choque el Sevilla con dos durísimos disparos, ‘a lo Lamine Yamal’, de Dodi Lukebakio y Lucien Agoumé; y decidió el partido un último tanto de Robert Navarro, otra vez a centro de Nico, sin duda el jugador más relevante del encuentro.
Una victoria que resarce al Athletic de su decepcionante pretemporada, en medio además de un tremendo ambiente en San Mamés en plenas fiestas de Aste Nagusia (Semana Grande) y quizás demasiado dura para el Sevilla.
