Balonmano | División de Honor
Todos listo para la presentación del Mecalia Guardés
El primer equipo y la base protagonizarán el clásico acto este jueves en el auditorio de San Benito
El primer equipo y la base del Mecalia Guardés se presentan en sociedad este jueves (20:30) en el auditorio de San Benito. En el acto se realizará un balance de la pasada temporada, habrá despedidas, menciones especiales y homenajes, se anunciará la mejor jugadora y se detallarán las novedades –fichajes, equipación–. María Sancha se estrena como capitana.
Los amistosos continuarán para el cuadro de Ana Seabra en el Torneo Summer Bag de Villacelama (León) el viernes y sábado. La Liga Guerreras Iberdrola comenzará el 30 de agosto en Lanzarote y tras la segunda jornada, en A Sangriña ante el Granollers (miércoles, 3 de septiembre, 21:00), se disputará la final de la Supercopa Galicia contra el Conservas Orbe Zendal Porriño en Vilagarcía, el día 7 (19:00).
