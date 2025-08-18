Márquez acaba con la maldición

Ya sí, ¿no? Estamos, ¿verdad?, ante el mejor Marc Márquez Alentà (Ducati) de todos los tiempos. Estamos ante un piloto histórico que ayer, en el circuito de Spielberg (Austria), uno de sus tres trazados malditos –no había ganado nunca, nunca, como no ha ganado en Mandalika (Indonesia, 5 de octubre) ni en Portimao (Portugal, 9 de noviembre)– volvió a conseguir lo nunca visto, el más difícil todavía, borrar de su lista o añadir a su lista de 21 circuitos triunfadores, el 22.

Tienen razón, que son casi los 1.500 habitantes del paddock de MotoGP, los que afirman que, hoy por hoy, el binomio Márquez-Ducati es invencible. Massimo Rivola, jefe de Aprilia Racing, cree que Marco Bezzecchi puede conseguirlo en las próximas semanas. Será en las próximas citas, sí, por ejemplo, la semana que viene en el nuevo trazado de Balatón (Hungría), pero no en Austria, un circuito donde sus rivales podían soñar con intentarlo, pues Marc jamás había ganado.

Pero no, ni hablar, MM93 sigue sin dejar ni las migajas para sus rivales, sea su hermano Àlex o sea su compañero Pecco Bagnaia (ya desesperado) o sean la escudería Aprilia o los rojos de KTM. ¡Ni hablar! Marc, que no piensa en las estadísticas, ¡mentira!, este fin de semana persiguió («lo reconozco, sí, sí») su primera victoria en Spielberg («siempre me ganó, en la última vuelta, una moto roja y este año la moto roja era la mía»), logró su sexto doblete de 37 puntos seguidos: Aragón, Italia, Países Bajos, Alemania, República Checa y Austria.

Es evidente que, a falta de nueve citas (Hungría, Barcelona, Misano, Japón, Indonesia, Australia, Malasia, Portugal y Valencia), el paddock empieza a descontar los fines de semana que restan para que Marc Márquez Alentà, el Caníbal, ET, alcance los nueve títulos del mítico Doctor italiano. «La mentalidad no va a cambiar, saldré a ganar siempre pero, insisto, las cuentas solo se hacen al acabar el campeonato… O cuando ya eres matemáticamente campeón».

Márquez salió como una bala, igual que Bagnaia y Bezzecchi. Enseguida se puso detrás de Bezz, que tenía un gran ritmo y, sí, parecía que podía dar la sorpresa. Solo eso, lo parecía. «No quería salir tan rápido, pero Marc ha impuesto un buen ritmo, como ocurrió el sábado, así que cuando he visto que no podía ni pegarme ni pasarle, he preferido guardar neumático, esperar a que se gastasen un poco más y, cuando se gastan, yo soy más rápido que los demás. Y así ha sido. He pasado a Marco y, luego, ha aparecido la sorpresa del fin de semana, un soberbio Fermín (Aldeguer), al que hay que felicitar por su carrerón, su segundo puesto en el año de su debut y la gran remontada que ha hecho de la octava posición a la segunda».

Todo, como ya ocurriera el sábado, el día que, ante 49.901 espectadores, tanto MM93 como Fermín Aldeguer, les dedicaron el podio y sus extraordinarias carreras a Borja Gómez y Pau Alsina, los dos jóvenes pilotos que nos abandonaron en las ultimas semanas. Todo el mundo en el paddock del Mundial de motociclismo, todos, corren estos días pensando en ellos y nadie, absolutamente nadie, se olvida de ellos al alcanzar el podio.

Quien tampoco se olvida del día que no gane es el propio Marc, que reconoció en Dazn: «Estoy mentalizándome para el día que no gane, que llegará».