Jiselle Thomas, la pieza que le faltaba al Celta Femxa Zorka

El Celta Femxa Zorka ha completado la plantilla que intentará regresar a Liga Femenina con la incorporación de la estadounidense Jiselle Thomas. Escolta, aunque también puede jugar de base, mide 1.75 de altura y cumplirá su tercera temporada jugando en Europa. Thomas, que cumplió 26 años el 31 de julio, cuenta con pasaporte francés por lo que no ocupará plaza de extranjera en el equipo vigués.

Florida, Temple, East Tennessee y Panther fueron los equipos en los que se formó durante su etapa universitaria. Sus estadísticas arrojan una media de 25 minutos por partido y 12.5 puntos y un porcentaje del 33% de acierto en los lanzamientos de tres puntos. Es la novena jugadora en la historia de la C-USA que ha logrado un triple-doble; en su caso, de 18 puntos, 10 rebotes y 10 robos.

Cumplido su ciclo en la NCAA, en 2023 dio el salto a Europa para jugar en el Killester de Irlanda. La temporada pasada firmó por el Valur de Islandia, en donde jugó veintisiete partidos con una media de 32 minutos por partido, 20 puntos, seis rebotes y cinco asistencias.

Una jugadora completa

Thomas es una jugadora rápida, a la que le gusta salir a la contra, tiene una buena mano en el tiro a canasta y no duda en lanzar de tres puntos si ve una buena ventana. Mira a las compañeras si no ve una buena posición de lanzamiento y va muy bien de fuera hacia dentro sacando muchas canastas con tiro adicional. En defensa ayuda bajo el aro y es habitual verla sacar algún tapón sobre una jugadora rival.

Con la llegada de Jiselle, el Celta Femxa Zorka ya cuenta con las once jugadoras que Carlos Colinas, director deportivo del club, anunciaba en la rueda de prensa de presentación de la temporada. Como es costumbre, se ha dejado una ficha libre por si en algún momento se necesita un refuerzo extra para la plantilla olívica.

Las once elegidas

Como bases, Cristina Cantero cuenta con Carlota Menéndez y Deva Bermejo; como escoltas, Jiselle Thomas y Paula Salinas; aleros, Andrea Boquete, Sara Vidal, Martina Vizmanos, Uxía Rodríguez y Naiara Martínez; y como pivotes, Jessica Kelliher y Diana Cabrera.

La competición arrancará el 29 de septiembre con el primer partido en el pabellón de Navia ante el Sevilla por lo que en pocos días comenzará el trabajo de Cantero con sus jugadoras. Será una vez más una pretemporada exigente, ya que la entrenadora viguesa deberá formar un equipo nuevo y un grupo que se adapte a sus necesidades, y las de la Liga Challenge, ya que el objetivo no es otro que luchar por el ascenso a la máxima categoría del baloncesto femenino nacional de manera inmediata.