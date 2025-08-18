Galicia, columna vertebral del equipo español en el Mundial de Milán

Este miércoles 20 de agosto arranca en el canal italiano de Idroscalo (Milán) el Campeonato del Mundo de Piragüismo en Sprint y Paracanoe 2025, con Galicia como motor competitivo del equipo español. El piragüismo gallego aporta un total de 16 deportista en la modalidad sprint, lo que supone el 50% del equipo español, a los que hay que sumar tres integrantes más en la modalidad de paracanoe.

En kayak masculino, Roi Rodríguez (Kayak Tudense) regresa al escenario mundial tras varios años de ausencia en la prueba individual, una vez que le ganó la plaza al manchego Paco Cubelos, el de Tomiño comenzará su andadura mundialista en el K1 1000 el 20/08 a las 13:50 (serie 2, calle 7).

Arévalo y Germade

El K4 500 masculino, con los gallegos Carlos Arévalo y Rodrigo Germade (Fluvial de Lugo) —plata en Tokio 2020 y bronce en París 2024—, debutará el miércoles a las 09:24 (serie 1, calle 5), junto a Adrián del Río y Álex Graneri. El joven Iván Fernández (Ría de Betanzos), tenía prevista su participación en el K1 200 metros, pero un imprevisto de última hora lo deja fuera de combate.

En kayak femenino, Estefanía Fernández (Fluvial de Lugo) afronta un programa exigente —K1 5000, K2 500 y K4 500—competirá en la prueba de K2 500 metros junto a Begoña Lazcano. La plata europea 2025 conseguida por el K4 500, junto a Sara Ouzande, Lucía Val (Piragüismo Rías Baixas) y Bárbara Pardo, hace que el K4 femenino salga a escena el 20/08 a las 09:48 (serie 2, calle 4) con ganas de luchar por grandes objetivos.

El bloque de canoa masculina presenta músculo gallego: Pablo Graña (Rodeira de Cangas), campeón del mundo 2019, arrancará el C1 200 el miércoles 20 a las 11:16 (serie 2, calle 4); Manuel Fontán (O Muiño de Ribadumia), competirá en C1 500 a las 09:12 (serie 3, calle 7); Pablo Crespo (E.P. Ciudad de Pontevedra), olímpico en París 2024 y actual medalla de plata en el mundial Sub 23 asumirá el C1 1000, con grandes expectativas; y Jaime Duro (Ciudad de Pontevedra), doble plata mundial en maratón, cerrará el programa largo en C1 5000.

En las embarcaciones de equipo, Diego Domínguez (Breogán do Grove) integra el C2 500 con Joan A. Moreno, un año después de su bronce olímpico, llegan a Milán con hambre de medallas. Mientras el C4 500 contará con Martín Jácome (E.P. Ciudad de Pontevedra), Fontán , Adrián Sieiro (O Muiño) y Daniel Grijalba con este último subcampeón de Europa C2-500 (2025).

Roi RodrÃ­guez. / FDV

En canoa femenina, Claudia Couto (Ciudad de Pontevedra) dobla presencia en C2 200 —con Elena Gómez-Millán— y C4 500 —junto a Valeria Oliveira (Poio Conservas-Pescamar), María Corbera y Ana Cantero.

Paracanoe

En Paracanoe, la canguesa Mª Araceli Menduiña (Ría de Aldán) llega con el objetivo de pelear las rondas finales en Milán. Adrián Mosquera (Rías Baixas-Boiro), bronce en el último europeo, lidera el VL3 200 con ambición renovada. Completa el tridente David González Mella (Kayak Tudense), campeón del mundo 2024 en VL1 200 tras su exhibición en Szeged.

Con esta nómina, Galicia volverá a ser columna vertebral del equipo español en Milán. El miércoles marcará el primer termómetro: K4 masculino (09:24), K4 femenino (09:48), C1 500 (09:12), C1 200 (11:16) y K1 1000 (13:50), con palistas de clubes gallegos en todas las salidas clave del día.