TENIS
Así te hemos contado la final de Cincinnati entre Sinner y Alcaraz
El choque de la pista central del Lindner Family Tennis Center es el decimocuarto enfrentamiento en el circuito entre el tenista español y el italiano
Redacción
Carlos Alcaraz conquistó este lunes el Masters 1.000 de Cincinnati (Estados Unidos) por primera vez en su carrera tras el abandono del italiano Jannik Sinner, número 1 del mundo y defensor del título.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Localizan en Areacova a un bañista con un «camping gas» para asar sardinas
- Localizan a un bañista con un 'camping gas' en Areacova para asar sardinas en la playa
- Incendios forestales en Galicia, en directo | Dos nuevos fuegos de madrugada complican la situación en el interior de Galicia
- Un vigués estrena el crucero más grande del mundo
- Condenan a Carrefour por despedir a un trabajador que llevó pastelitos a la oficina el día de su cumpleaños
- Nueva vida para el «yate fantasma» que llegó a Vigo sin acabar hace casi cuatro años
- Fallece Jaime, uno de los hijos de Carmen Avendaño
- Davila 17/08/2025