Chapela-Wofco acaricia el doblete

Chapela Wofco está a un paso de hacer historia y certificar el primer doblete de la historia del remo gallego. Su victoria ayer tanto en la Liga A como en la Femenina los pone a un paso de certificar matemáticamente el título en ambas categorías.

El equipo masculino recibe, ayer, su bandera de campeón. | LigaLGT

En la Liga A su salida fue atronadora. A mitad de regata los chicos de Arealonga tenían ya cinco segundos de ventaja sobre Tirán y que parecían definitivos pese a la pujanza de los de O Con, pero Chapela-Wofco con ánimo y convicción fueron dominando la prueba con rotundidad.

En esta última serie masculina apareció un ligero viento que pudo condicionar algunos cronos, pero este deporte es así. Destacar que Castropol, vencedor en la segunda serie con una marca magnífica le llevó a la segunda plaza general de la prueba metiéndose entre Chapela-Wofco y Tirán-Pereira lo que pudo influir en la general de la prueba y de esta forma facilitar todavía más el camino a la victoria absoluta de la Liga 2025 para los naranjas. Ahora los chapeleiros con 98 puntos y ventaja de 11 sobre Tirán-Pereira que tiene, 87; Samertolaméu-Oversea, 83 y Castropol, 67 que supera a Bueu-Simei con 63, el camino en estas dos pruebas que faltan lo tiene casi expedito y al alcance de los beretes. Bueu-Simei se vio sorprendido y Castropol volvió a superarle, perdiendo su merecida posición en la cuarta plaza, que bien se trabajó. Por detrás Mugardos vencedor en la primera serie, seguido de Cesantes-Rodavigo y Cabo de Cruz y en la segunda, la victoria fue para Castropol y por detrás Urme, Narón y Mecos.

El sábado Chapela puede ser campeón. Le basta con quedar por delante de Tirán, algo que ha sucedido en casi todas las pruebas de la temporada. Les sobraría la última regata para conquistar el primer título en la Liga A de su historia.

Las chicas de Chapela-Wofco no dieron tregua y se impusieron con rotundidad a sus más directas adversarias de Tirán-Pereira, en la II Bandeira Femenina Club de Empresas CRCC – Concello de Boiro. Las beretes salieron disparadas en la regata con ánimo y convicción de victoria. Dominaron con coraje y ritmo avasallador. Pronto rompieron la igualdad con Tirán-Pereira y con 5 segundos por delante ya en la primera virada, su desarrollo fue como una apisonadora

Chapela-Wofco dominó la prueba con soltura y proa dominadora. A mitad de regata ya eran 18 segundos de ventaja sobre Tirán-Pereira, mientras Amegrove que hizo una regata espléndida se acercaba a las de O Con en tercera posición y mirándolas de reojo porque las tenía a un barco.

La última recta fue un desfile triunfal de Chapela-Wofco hasta la línea de meta con total solvencia, seguidas de Tirán-Pereira a 37 segundos. Excesiva diferencia a estas alturas que pone la alfombra de las vencedoras absolutas de la Liga Femenina al dominio de las atletas de Arealonga, en las dos últimas regatas con 6 puntos de ventaja. Amegrove luchaba por acercarse, remando muy bien. Cabo de Cruz no puede y se queda en la cuarta plaza de la manga y de la general.

Salgado-Perillo, vencedor de la segunda manga se aupó a la quinta plaza, seguido de Mecos, que esta vez se vio superado por los de Oleiros y cuyo crono le llevó no obstante a mantener su quinta plaza general. Más atrás, Cabana-Ferrol, Cesantes-Bueu, Castropol y Rianxo. Ahora quedan sólo dos confrontaciones: Castropol y Tirán y en las que las cartas de los de Chapela les ponen en situación de conquistar el doblete.