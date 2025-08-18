tenis | Cincinnati
Alcaraz y Sinner se citan en su cuarta final del año
Apenas un mes después de su recordada batalla en Wimbledon, se reencuentran en otro duelo
SERGIO R. VIÑAS
Es curioso. Hasta hace un año, Jannik Sinner y Carlos Alcaraz, los dos indiscutibles tiranos del tenis mundial, solo se habían enfrentado en una final. Y en una sin pedigrí, la del ATP 250 de Umag (Croacia) en 2022, cuando el murciano ya había despegado su estrella y al italiano, que ganó aquel día sobre la arcilla, todavía le faltaba algo más de un año para hacerlo. Cincinnati, esta noche, a partir de las 21.00 horas, acoge el quinto capítulo de los últimos 12 meses, en el que el antagonismo entre los dos herederos del Big Three ha tomado forma y relato por fin, el definitivo advenimiento de la profecía sobre la próxima gran rivalidad del tenis. Sirve la final de Ohio como anticipo del último Grand Slam, el Abierto de EEUU.
