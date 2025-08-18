TENIS
Alcaraz gana su título más amargo: Sinner se retira de la final de Cincinnati tras cinco juegos
"Sorry (perdón) Jannik". Carlos Alcaraz dejaba grabado en la cámara lo que el cuerpo le pedía en ese momento. Uno no es campeón de nada si no se siente interiormente como tal. Y el murciano no podía celebrar su título en el Masters 1000 de Cincinnati, no tras apenas cinco juegos disputados. Tras ellos, ganados todos por él, Jannik Sinner levantó el brazo y no encontró mejor salida que retirarse de la esperadísima final.
0-5 y retirada figurará en el resultado de la sexta final entre los dos mejores tenistas del momento. El 0-5 era tan elocuente como extraño y encontró explicación en la avería física del número uno del mundo, que no había cedido un solo set en Ohio. No era normal semejante superioridad de Alcaraz ante su gran némesis.
[Noticia en ampliación]
