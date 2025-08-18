baloncesto
Alberto Abalde se pierde el Eurobasket
Sufrió una lesión muscular en el último partido amistoso disputado el sábado
efe
El alero vigués Alberto Abalde abandonó la concentración de la selección española de baloncesto y causará baja para el Eurobasket 2025, que se disputa del 27 de agosto al 14 de septiembre, debido a una rotura miofascial en el aductor corto en su pierna izquierda que se produjo en el encuentro amistoso del sábado ante Francia.
Abalde tuvo que retirarse durante el primer minuto del partido disputado en París y no regresó con el equipo, lo que hacía presagiar una posible lesión, confirmada por los servicios médicos de la selección española y que le harán perderse la cita europea, según informó este domingo la Federación Española de Baloncesto.
«Las pruebas realizadas han confirmado una lesión muscular miofascial de grado II en el aductor corto de su pierna izquierda. El tiempo de baja estimado es de entre 2 y 3 semanas, por lo que el jugador deja la concentración y comenzará su tratamiento de recuperación», indica el comunicado.
De nuevo, un problema muscular impedirá al alero del Real Madrid estar en un torneo oficial, después de que el pasado verano también abandonara la concentración de la selección española debido a unos problemas musculares y le impidiesen formar parte de la lista de convocados para los Juegos Olímpicos de París 2024.
