Tercer día de regata, tercer líder

Jornada relativamente tranquila pero con tercer cambio de líder en otras tantas jornadas. La ausencia de viento obligó al Comité de Regatas a izar la bandera Lima y la Ría de Arousa cambió el inicio de la tercera y penúltima etapa de la 62ª Regata Rías Baixas por una curiosa procesión marítimo-deportiva desde A Pobra. Hasta que el barco del comité, entre Ons y la playa de Foxos, pudo montar la salida para que sonase el bocinazo de partida.

A las 15:20 horas, con 17,20 millas para las cuarenta unidades, arrancaba la etapa. Un retraso de 140 minutos convirtió la fecha más larga del Rías (27 millas inicialmente) en una de similar distancia a las anteriores, aunque no exenta de emoción. Después, viento constante hasta Vigo.

Y el Maracaná (Carlos García, RCM Aguete), que iniciaba el día con seis puntos de ventaja sobre el Aceites Abril (Luis y Jorge Pérez Canal, RCN Vigo), principal favorito… se hundió. Noveno en la general compensada y uno de los últimos en llegar al puerto deportivo vigués después de 3:10.03 horas de navegación.

A la altura de Cangas, el Magical (Julio Rodríguez, RCN Vigo) superó al Aceites Abril y acabó primero en tiempo real, con el Aceites Abril segundo y el Platú 25 Boeiro Uno (Jesús González-Llanos, RCN Vigo), tercero. Precisamente el Platú firmó una gran jornada de los jóvenes regatistas del club (Luis Wizner, Paco Riveras, Manuel Nicolás Souto y Roque González-Llanos). Solo a mitad de la ría viguesa el Platú fue superado pos los cisnes.

En compensado, victoria de etapa para el Magical en ORC 1-3… y liderato para el Urbapaz (Fran Edreira, CN Cabanas): con los resultados de la etapa el Dehler 36 Jv se ha colado en la fiesta por el título de forma muy seria (3º-3º-4º, 10 puntos). El Abril, tercero en Vigo, recupera opciones en un cuádruple empate a 12 puntos en el que va segundo el Maracaná (2º-1º-9º), tercero el barco aceitero (1º-8º-3º), el Abril Xove (Alejandro Pérez-Canal, Marítimo de Canido) con una serie 6º-4º-2º y el Deep Blue de Vicente Cid /RCN Vigo), que ha firmado un 5º-2º-5º.

Resto de clases

En ORC 4, etapa para el Balea Dous (Luis M.ª Pérez, RCN Rodeira), que acumula 9 puntos, liderato para el Ro-330 Argalleiro (Fernando Otero, RCM Aguete) con 6 puntos (2º-1º-3º) y pelea por el título entre ambas unidades y el Ronáutica Marinas (Anna Carneiro, CD Alagua), segundo en la general con 7 puntos.

Entre los Open, mandan Berlinguiño II (Andrés Campos, RCN Sanxenxo) en la clase 1 y el Sampaio Uno (Emilio Gómez, CN Rianxo) en la clase 2. En la Open 1 discuten el triunfo final los Campos con el Portu 3 (Antonio Tena, Marítimo de Canido), a un solo punto de diferencia. En Open 2 se pelean la victoria (serie 1º-2º-1º) con el Villano (Luis Bodelón, CN Ribadeo) y el luso Javitudo (Pedro Barbosa, CV Atlántico), ambos a tres puntos del líder.

Etapa final. La cuarta y última etapa, Vigo-islas Cíes-Vigo, siempre es una sorpresa. Ideada por el club en 2020, también con cuatro etapas, la meteorología permitió su disputa en 2020 y 2022, pero no en 2021 (niebla), 2023 (incierto parte, con ausencia de viento por el exterior de Cíes) y el verano pasado (niebla).

Las dos únicas ocasiones en que se salió fuera del abrigo de la ría, atacando la circunnavegación de las Cíes por el sur, triunfos para Solventis (2020) y Aceites Abril (2022). Pero ninguno de los dos pudo levantar la Copa del Navegante porque la victoria final sería para el Aceites Abril y el Magical, respectivamente.

Con todo, el parte meteorológico, con entrada del viento del suroeste pasado el mediodía, apunta a que podría haber recorrido alternativo final al abrigo de la ría. No obstante, la flota está convocada para las 11:00 horas.