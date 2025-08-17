Sinner se mete en otra final

El italiano Jannik Sinner se clasificó para la final del Masters 1.000 de Cincinnati (Estados Unidos) al derrotar al francés Terence Atmane, número 136 del mundo y revelación del torneo, por 7-6 (4) y 6-2.

Sinner, número 1 del mundo y defensor del título, espera en la final al ganador de la otra semifinal, que disputaron la pasada madrugada Carlos Alcaraz (2) y el alemán Alexander Zverev (3).

Atmane, que había derrotado al estadounidense Taylor Fritz (4 del mundo) en octavos de final o al danés Holger Rune (número 9) en cuartos, también plantó cara a Sinner en la semifinal disputada este sábado.

El francés llevó el primer set al ‘tie-break’ tras defender su saque sin ceder un solo juego, pero Sinner impuso su ley en el desempate.

Sinner, que este sábado cumple 24 años, pudo finalmente doblegar a Atmane en el segundo parcial, con una rotura que le situó con 3-1 y que allanó su camino a la final que selló al resto.