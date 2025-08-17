ciclismo
Pedersen gana la Vuelta a Dinamarca
agencias
Madrid
La quinta y última etapa del PostNord Tour of Denmark 2025 (2.Pro), disputada sobre 157,4 km entre Hobro y Silkeborg, cerró la edición con un nuevo triunfo de Mads Pedersen (Lidl-Trek), quien además aseguró la clasificación general tras dominar de principio a fin la carrera. Mads Pedersen se impuso al sprint en un reducido grupo de favoritos, logrando así su tercera victoria parcial en esta edición y elevando su palmarés a 59 triunfos y confirmando una gran temporada que ahora tratará de mejorar en la Vuelta a España para la que se ha anunciado. Uno de los ciclistas de la temporada sin ninguna duda.
