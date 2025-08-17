El Lóstrego ficha a Sara Porto que deja el Sárdoma

Continúan los movimientos en los equipos de 3ª Federación de fútbol femenino. Sara Porto (Vigo, 2000) ha cambiado As Relfas y al Sárdoma CF por el Novo Mirador de Beade, donde competirá el Lóstrego CF, fortaleciendo así su medio del campo. El intercambio de futbolistas entre los tres equipos vigueses continuará en próximas fechas.

Los clubes han comenzado a tramitar las licencias federativas y el Real Club Celta ya ha remitido a la Real Federación Gallega de Fútbol veintiún nombres para su filial, que competirá en la cuarta categoría del fútbol nacional junto a azules y blanquiazules en el grupo 1, con equipos gallegos únicamente.

Porto dará un plus de calidad a un equipo que, bajo las órdenes de Roberto Vázquez, mantiene a tres jugadoras titulares la pasada campaña: Noa Uhía, Álex Pichel y Alba Ferré. Pichel, fundamental, continúa en el proyecto iniciado por Gabi Couñago cuando jugadoras y técnico salieron del Valladares en 2020.

As Celtas B

El As Celtas B de David Ferreiro contará con buena parte del bloque del ascenso de 1ª Autonómica a 3ª Federación. Tendrán licencia con el filial la portera Adriana Alonso, la castellana Celia Fontecha, que disputó un buen número de partidos con el equipo A para el ascenso a 2ª Federación, o Candela Rodríguez. Llegan del Sárdoma “Luchi” Fernández, la segunda goleadora de las de sardomistas la pasada campaña, y tres refuerzos más: la delantera marinense Sara Couso (Atlético Villalonga B), la portera Iria Ferreiro (Umia CF) y Alejandra da Silva (Vigo, 2007), centrocampista del Lóstrego. También el equipo B de As Celtas está moviéndose en el mercado con la intención de afrontar con garantías su nueva aventura y potenciar la estructura del fútbol femenino del Celta.