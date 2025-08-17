Kubo frustra al Valencia

Un golazo de Take Kubo en el minuto 60 le dio el primer punto a la Real Sociedad de Sergio Francisco en el primer partido de Liga ante el Valencia en Mestalla, donde anuló en tan solo tres minutos el primer tanto de Diego López en una segunda parte llena de ocasiones que dejó un sabor agridulce en el conjunto local.

El Valencia y la Real Sociedad abrieron la temporada 2025-26 en un estadio de Mestalla que sirvió de escenario para la primera prueba de ambos proyectos: los valencianos con Carlos Corberán nuevamente al frente y con más ambición tanto en el mercado como en su objetivo, y los donostiarras fieles a su estilo, pero ahora dirigidos por Sergio Francisco tras la salida de Imanol Alguacil.

Tres de los nuevos fichajes valencianistas fueron titulares: Aguirrezabala, Copete y Raba. En la Real Sociedad lo fue Caleta-Car. El partido, bajo un calor asfixiante y con un estadio lleno, comenzó sin un dominador claro. Ambos equipos tenían el balón y ambos volcaban su juego por las bandas.

Las dos primeras aproximaciones llegaron con dos centros laterales. Agirrezabala atrapó sin dificultad la primera llegada del equipo donostiarra, mientras que el testarazo de Rioja que se marchó alto después de que un centro de Gayà fuera rechazado por Zubeldia y le cayera al andaluz de manera forzada.

Pero la Real cada vez tenía más balón y cada vez era más peligrosa a través de Brais Méndez con dos ocasiones seguidas. Pasado el minuto diez, el centrocampista sacó un potente chut que Agirrezabala tuvo que parar en dos tiempos y, en la segunda acción, se internó en el área sorteando a los centrales blanquinegros, pero llegó Gayà imperial al corte.

En el Valencia el plan era claro: balones al capitán. Cada vez que Gayà recibía el balón creaba una ocasión. La más clara llegó en el minuto 18 con un centro del lateral de Pedreguer al que no pudo rematar Raba porque apareció Pablo Marín con todo para enviarla a un córner en el que el Valencia se topó con la defensa txuri-urdin. Tras la pausa para hidratación a la media hora, los de Corberán ganaron protagonismo, pero sin ocasiones claras.

Tras el descanso, el partido siguió sin brillo marcado por el calor. Los abanicos no paraban de funcionar en la grada y en el césped el cansancio cada vez era mayor, pero, Dani Raba puso desde el centro un gran balón al área que remató en el aire Diego López para poner el 1-0 (m.57).

Pero la alegría duró poco en la capital del Turia. A los tres minutos, Take Kubo puso el empate con un zurdazo impecable desde la frontal.

El duelo se convirtió en un ida y vuelta constante en el que entraron para buscar la victoria Danjuma, Almeida, Óskarsson y Aritz. El Valencia tuvo una doble ocasión y Óskarsson falló una clara. Todas las ocasiones que no hubo en la primera mitad ocurrieron en la segunda. Copete y Barrenetxea enviaron alto otras dos ocasiones.

En el tramo final, el Valencia buscó con impaciencia el triunfo. caracoleó en el área, Santamaría lo intentó con un disparo lejano y Remiro atajó un córner de Ugrinic. Los tres fichajes locales se quedaron sin tiempo para más y el partido se cerró con tablas.