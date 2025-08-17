Iván Alonso hace suyo el río Miño

Iván Alonso se hizo un autoregalo por esos cuarenta años que cumplirá dentro de unos meses. El tudense se hizo ayer con el triunfo en el Descenso Internacional del Miño en el que nadie fue capaz de finalizar antes los catorce kilómetros que separan el puente internacional de Salvaterra de la sede del Kayak Tudense, organizador una vez más de la competición. Ni las embarcaciones de K2 pudieron con el tudense, intratable ayer y que cuando tomó la cabeza en el descenso por el Miño, su río, ya no hubo manera de desbancarlo. El esfuerzo por alcanzarle de los hermanos Prada, que tenían el triunfo en su categoría amarrado, resultó infructuoso e Iván Alonso llegó victorioso a la meta con un tiempo que solo superó en 36 segundos la hora de competición.

Momento de la salida desde tierra. | Alba Villar

Iván Alonso (As Torres Romería Vikinga) tuvo en la categoría de K1 un duro competidor en la figura de Izan Aliaga (compañero de club en As Torres Romería Vikinga) que fue segundo en la prueba de K1 con un tiempo de 1:01:48 y que solo mejoraron, además de Alonso, los ganadores en la categoría de K2. Tercero en la prueba de piragua individual fue Antonio Palmas (Piragüismo Vilaboa) con un tiempo de 1:02.03.

Los participantes, en el tramo inicial del descenso. | Alba Villar

En K2 lograron el triunfo Adrián y Raúl Prada (Club Rías Baixas Boiro) que firmaron un gran tiempo con 1:00:56 que les valió para ganar su categoría aunque no fueron los vencedores absolutos. Casi sacaron un minuto de ventaja a Marco Antonio Cadenas y Diego Castro del Piragüismo Vilaboa. Terceros resultaron Adrioán Jubón y Roi Blanco (Fluvial de Lugo) con 1:02:03.

En el apartado de los canoístas Fernando Busto (As Torres Romería Vikinga) se impuso en la prueba de C1 por delante de Alfonso Pereira (Náutico de Prado) y de Xoel Correa (Kayak Tudense). Mientras, en el C2 la victoria fue para los portugueses Ricardo Rodrigues y Rui Cristino (Ponte da Lima) qie hicieron un tiempo de 1:02:12 y arrollaron con más de doce minutos de diferencia sobbre Silvestre Pereira y Alfonso Ferreira (Náutico de Prado) que fueron segundos en esta categoría.

Entre las mujeres las dominadoras claras, como suele ser costumbre, fueron los kayak dobles. Monopolizaron los primeros puestos. La victoria fue para las portuguesas Francisca Malheiro y María Pereira (Ponte da Lima) que frustraron a las palistas de casa, Lara Feijoo y Carmen Villar, que acabaron en segunda posición a más de un minuto de las lusas. Ganaron con un tiempo de 1:04:36 mientras la pareja del Kayak Tudense lo hizo con un tiempo de 1:05:54. Terceras fueron Sofía Cruz y Beatriz Santos (Gemeses) que hicieron un tiempo de 1:08:12.

En la prueba individual femenina se llevó la victoria Amaia Osaba (Pamplona) que hizo un crono de 1:33.43 mientras que fue segunda Uxía Rodríguez, una delas firmes esperanzas de futuro del Kayak Tudense, que hizo un tiempo de 1:11:58. Tercera fue Mariana Martins con un crono de 1:14:50.

Entre las canoístas la victoria en categoría femenina de C1 fue para Noa Conde (Piragüismo Rías Baixas) con un tiempo de 1:29:05 y llegando con un margen muy amplio sobre María Villaverde (Ciudad de Pontevedra) que fue segunda con 1:39:16; mientras que el podio en esta categoría correspondió a Carola Ucha (Ciudad de Pontevedra) con un tiempo de 1:52:52.

Casi mil palistas llenaron ayer el Miño repartidos entre el descenso popular, preludio festivo de la prueba internacional que una vez más convirtió el Miño en un hervidero durante esos catorce kilómetros que llevan hasta Tui.