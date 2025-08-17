Fer López se estrena en la derrota ante el Manchester City

Fer López se estrenó ayer en partido oficial en la Premier League en la derrota del Wolverhampton ante el Manchester City (0-4). El jugador vigués, el movimiento del verano en Vigo por el impacto que el futbolista había tenido en el Celta, entró en el campo a media hora para el final del partido cuando el Manchester City ya ganaba por 0-3.

López entró en el campo y en la media hora que participó fue el jugador más destacado de su equipo y el que más aplausos arrancó de la grada del Molineux donde ya parece haber encajado desde el primer día. Sus intervenciones fueron el único entretenimiento que los aficionados locales tuvieron en un partido que quedó sentenciado demasiado rápido. Abrió el marcador Haaland sobrepasada la media hora, remachando un pase raso de Rico Lewis tras una buena triangulación en ataque. Tres minutos más tarde, Tijjani Reijnders marcó el 0-2 con un zurdazo cruzado en un contragolpe que había nacido de un robo de pelota de Oscar Bobb.

Haaland hizo el 0-3 en el 61 con un potente zurdazo raso, a pase de Reijnders, y Rayan Cherki metió el cuarto tanto visitante en el 81 con un derechazo desde fuera del área y también raso, ajustado al palo. Este amplio triunfo puso a los ‘citizens’ líderes provisionales.