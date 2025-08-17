España sufre un dolorosa derrota en Francia

La selección española masculina de baloncesto ha perdido este sábado por 78-73 ante la de Francia en su cuarto encuentro de preparación para el Eurobasket 2025, con infructuoso papel del alero Santi Yusta en una derrota demasiado cara para España por las lesiones de Alberto Abalde y de Mario Saint-Supéry, todavía sin conocerse su alcance.

En el parisino Accor Arena, el plantel de Sergio Scariolo no contaba con los renqueantes Santi Aldama y Alberto Díaz, ni con Darío Brizuela por sus molestias físicas del pasado jueves tras el partido que jugaron ambas selecciones en Badalona. Por parte francesa, a Zaccharie Risacher y Vincent Poirier también les pasó factura ese partido y se ausentaron.

No obstante, ‘La Familia’ se apoyó en dos hermanos, Willy y Juancho Hernangómez, para dominar en el juego interior. A 3:22 de terminar el primer periodo, un triple de Mario Saint-Supéry situó el 7-17 y eso se unió luego a una falta en ataque de Alexandre Sarr sobre Santi Yusta, quien en la jugada posterior clavó un triple frontal para poner el 7-20.

El buen hacer con el despliegue ofensivo y el repliegue en defensa se empañó por otra lesión, en este caso de Saint-Supéry después de torcerse el tobillo derecho. El partido se fue ajustand o y Francia llegó con más energía al final en el que consiguió llevarse el partido ante una España dolorida.