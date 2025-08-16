Patinaje | Juegos Mundiales
Quinto oro para Chevy Guzmán en China
El vigués se impuso en la prueba del kilómetro tras la descalificación del colombiano Tascón
REDACCIÓN
No se detiene Chevy Guzmán en los Juegos Mundiales que se disputan en China. Tras el festival de estos días, en los que el vigués se impuso en las pruebas de 100, 200, 500 y una vuelta, ayer sumó su quinta medalla de oro al imponerse en la prueba de 1.000 metros, en la que ya no puede explotar tanto su potencia pero donde Guzmán ha demostrado su nivel.
La prueba tuvo su incertidumbre porque Chevy cruzó la línea de meta en segunda posición por detrás del colombiano Tascón,pero los jueves intervinieron y estimaron que justo en el toque de campana que anunciaba el comienzo de la última vuelta el también colombiano Mantilla bloqueó a Chevy para facilitar el trabajo a Tascón. Fueron descalificados y eso permitió a Chevy Guzmán, miembro del Celta Patín, subirse por quinta vez a lo más alto del podio en estos Juegos Mundiales. El vigués de origen venezolano ya es sin duda el principal protagonista de estos Juegos Mundiales no solo de la delegación española sino de todo el certamen porque en ninguna otra modalidad deportiva alguien ha sido capaz de reunir semejante colección de medallas.
- Incendios forestales en Galicia, en directo | El fuego de A Fonsagrada, el único que queda activo, arrasa 120 hectáreas
- La Guardia Civil denuncia a un vecino de Moaña por llevar 1.000 kilos de sardinas sin papeles en su furgoneta
- La ruta más bonita de Galicia: pasarelas sobre el río y un paisaje de película
- Amancio Ortega desembarca en Aldán
- Despliegue policial en Vigo por una reyerta entre padres que se originó por una riña infantil en el parque Camilo José Cela
- Un policía de Vigo rescata del agua a un joven de 24 años que se bañaba en Samil
- Amancio Ortega, uno más en Aldán
- El dueño de Toxo tiene «una enfermedad muy dura» y ya no puede cuidar de él: ¿alguien en Vigo que pueda adoptarlo?