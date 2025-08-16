Quinto oro para Chevy Guzmán en China

No se detiene Chevy Guzmán en los Juegos Mundiales que se disputan en China. Tras el festival de estos días, en los que el vigués se impuso en las pruebas de 100, 200, 500 y una vuelta, ayer sumó su quinta medalla de oro al imponerse en la prueba de 1.000 metros, en la que ya no puede explotar tanto su potencia pero donde Guzmán ha demostrado su nivel.

La prueba tuvo su incertidumbre porque Chevy cruzó la línea de meta en segunda posición por detrás del colombiano Tascón,pero los jueves intervinieron y estimaron que justo en el toque de campana que anunciaba el comienzo de la última vuelta el también colombiano Mantilla bloqueó a Chevy para facilitar el trabajo a Tascón. Fueron descalificados y eso permitió a Chevy Guzmán, miembro del Celta Patín, subirse por quinta vez a lo más alto del podio en estos Juegos Mundiales. El vigués de origen venezolano ya es sin duda el principal protagonista de estos Juegos Mundiales no solo de la delegación española sino de todo el certamen porque en ninguna otra modalidad deportiva alguien ha sido capaz de reunir semejante colección de medallas.