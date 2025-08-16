Marina Bassols se mete en las semifinales

La española Marina Bassols disputará hoy las semifinales del W35 que se disputa en las instalaciones del Mercantil de Vigo después de remontar ayer a la noruega Helgo que se impuso en la muerte súbita del primer set. Pero a partir de ahí la cabeza de serie número uno demostró su fortaleza para conseguir una victoria incuestionable. Los dos siguientes parciales (6-3 y 6-2) hicieron justicia a su mejor juego.

Bassols ya es la única española que queda en el torneo porque Alice Ferlito, que se había convertido en la sorpresa del torneo, cayó en el duelo de cuartos de final ante la norteamericana Carol Lee, quinta cabeza de serie, por un doble 6-3.

En los otros duelos de cuartos de final se produjo la victoria de la checa Valdmannova por 7-5 y 6-3 sobre la rusa Falei (tercera cabeza de serie del torneo) y de la australiana Micic sobre la rusa Iatcenko en un partido muy interesante que sirvió como cierre de la jornada. Iatcenko mandó en el primer parcial por 6-2 pero luego se vio superada por Micic por 6-3 y 6-2.

Hoy se disputa la jornada de semifinales en el Mercantil (entrada gratuita) a partir de las 11:00 horas que será cuando salten a la pista Marina Bassols y la Vendula Valdmannova. Posteriormente, aunque no antes de las 12:30 horas, se medirán Elena Micic contra Carol Lee.

La jornada de tenis se cerrará por la tarde con la disputa de la final en el cuadro de dobles que tendrá como protagonistas de un lado a la holandesa De Zeeuw y la checa Valdmannova que se medirán a Carol Lee y a la australiana Tenika Mcgiffin. Esta final arrancará a las 16:30 horas.