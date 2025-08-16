Golpe de mano del «Maracaná»

Golpe de mano en la 62ª Regata Rías Baixas. El Maracaná (Carlos García, RCM Aguete) se impuso en tiempo compensado en la segunda etapa, Portonovo-A Pobra, de 19,4 millas de recorrido para la clase ORC 1-3. Sumado a su segundo puesto del día anterior -y a la caída del día al octavo lugar en corregido del Aceites Abril, el Maracaná, un Dufour 34 de 2003, se coloca líder provisional de la general.

La jornada estuvo marcada por la niebla en las rías. El Comité de Regatas tuvo que aplazar sesenta minutos el bocinazo de salida y recortando alguna milla al recorrido inicialmente planificado mientras levantaba. Después, batalla sin tregua entre los dos barcos más poderosos, los Swan Aceites Abril y Magical -ambos del Náutico vigués-.

Ambos comandaron la regata -inicialmente con 16 nudos, suroeste y mucho mar- y no se perdieron de vista en ningún momento, buscando también meter la mayor diferencia al grupo perseguidor. Cuando parecía que este Rías podía ser cosa de dos, pues ambos entraban en la Ría de Arousa con mucha ventaja sobre el resto, el viento cambió. Pasó a ser del sur e hizo volar al resto de la flota, que en nada recortó diferencias para machacar a los Swan en la clasificación de la etapa.

“En un Rías puede pasar de todo”, se apuntaba desde la flota. Y así fue. Eolo, en realidad siempre activo protagonista del Rías, hacía su segunda jugada de la prueba. El barco aceitero se impuso en tiempo real, pero con tres millas de diferencia sobre las unidades de menor eslora ya no tuvo tiempo de reacción. Concluyó la etapa en 3:14.08 horas, cincuenta segundos menos que el otro cisne.

La llegada a A Pobra del Maracaná se produjo en novena posición en el registro de entradas: necesitó 25 minutos y 48 segundos más que el barco de Luis y Jorge Pérez Canal, pero en compensado su tiempo se ajustaba a 2:58.00 horas, con segunda y terceras plazas en el podio final del día para el Deep Blue 2.1-Marina Meira (Vicente Cid, RCN Vigo) y el Urbapaz (Fran Edreira, CN Cabanas), otras dos unidades siempre muy peleonas. El Abril terminaba octavo y el Magical, décimo.

Así, la general para los pura sangre ha situado al Maracaná primero con 3 puntos (2º-1º), con Urbapaz (3º-3º, 6 puntos) y Deep Blue 2.1 (5º-2º, 7 puntos) al acecho. Los Swan, cuarto (Aceites Abril 81º-8º, 9 puntos) y noveno (Magical, 7º-10º, 17 puntos). La tripulación aceitera necesita ahora volar en las dos últimas etapas, A Pobra-Vigo y Vigo-Cíes-Vigo para igualar a Míster Rías, José Luis Freire, vencedor de nueve ediciones con sus legendarios Marfrío.

En ORC 4, el Boeiro Uno (Jesús González-Llanos, RCN Vigo) era primero en línea de meta tras 16,4 millas, después de 3:24.40 horas de navegación, pero en compensado ganaba el Ro-330 Argalleiro (Fernando Otero, RCM Aguete), que había llegado menos de dos minutos después que el Platú 25 del directivo del Náutico vigués. Balea Dous (Luis M.ª Pérez, RCN Rodeira), Esquío (Alejandro Castro, Liceo Marítimo de Bouzas) y Ronáutica Marinas (Anna Carneiro, CD Alagua) estuvieron en pelea de flotilla toda la jornada, y por este orden terminaron la clasificación compensada del día.

La general tras dos etapas, comendada por Argalleiro (2+1, 3 puntos), perseguido por Ronáutica Marinas (1+4, 5 puntos) y esquío (3+3, 6 puntos).

Entre los Open, el Portu 3 (Antonio Tena, Marítimo de Canido), otro clásico del Rías, mantuvo un fantástico duelo con el Berlinguiño (Andrés Campos, RCN Sanxenxo), al que superó en línea de llegada por 62 segundos tras cubrir la etapa en 3:37.38 horas. la general en Open 1 ha situado al Portu 3 como líder con tres puntos, los mismos que el Berlinguiño. Y en Open 2, el Villano (Luis Bodelón, RCN Ribadeo) ganó las 16,8 millas, aunque Sampaio Uno (Emilio Gómez, CN Rianxo) sigue líder con 3 puntos, por 4 el barco villano.