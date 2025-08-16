Día grande en el Miño

Hoy es uno de los días grandes del deporte popular en Galicia. Cerca de mil personas tomarán parte en el Descenso Internacional del Miño, repartidos (casi a partes iguales) entre la prueba popular y le reservada para los deportistas de primer nivel.

A las 16:00 en Caldelas de Tui tendrá lugar el Descenso Popular aunque la fiesta comenzará horas antes cuando comience la celebración y la comida de la mayoría de los participantes que disfrutan de las horas previas a su prueba.

Y a las 18:00 horas, junto al puente internacional de Salvaterra llegará el momento de la espectacular salida desde tierra del Descenso Internacional del Miño que acabará en Tui junto a las instalaciones del Kayak Tudense, organizador de la prueba un año más.

Los principales favoritos en la prueba de K-2 son Felipe y Jaime Dobarro del Club Naval Pontevedra y Adrián y Raúl Prada del Rías Baixas de Boiro.