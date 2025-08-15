El Villarreal amarga el regreso a Primera del Oviedo

El Villarreal logró este viernes una cómoda victoria ante el Real Oviedo, condicionado por la expulsión de Alberto Reina en la primera parte y al que en la primera jornada del campeonato liguero amargó su regreso a Primera División 24 años después.

El conjunto de Marcelino García fue muy superior durante todo el encuentro a su rival, aunque el Oviedo, que tuvo en su portero Aarón Escandell a su mejor jugador, tuvo la opción de adelantarse en el marcador en los primeros minutos en una pena máxima errada por el venezolano Salomón Rondón.

Después llegó la expulsión del visitante Reina por doble amarilla y, de manera casi inmediata, los tantos con los que Etta Eyong y Gueye encarrilaron ya antes del descanso el triunfo 'groguet'.

El equipo de Marcelino García afrontó el partido decidido a resolverlo por la vía rápida. El Villarreal, intenso, profundo y vertical, puso cerco a la portería de Escandell, al que convirtió en el héroe del encuentro durante la primera media hora.

El portero valenciano salvó a su equipo en el arranque con dos paradas a lanzamientos de Pépé y Gerard Moreno, que fue una pesadilla para el conjunto asturiano en su función de media punta.

El Oviedo, contra las cuerdas y con enormes problemas para sacar el balón, encontró por azar la posibilidad de ponerse en ventaja en el marcador. Una indecisión entre Foyth y Júnior acabó con un claro penalti del portero sobre Ilyas Chaira. Rondón asumió la responsabilidad del lanzamiento, pero su disparo, centrado, fue despejado con la rodilla por Júnior.

Al Villarreal le costó recuperar el hilo del partido, pero una vez lo hizo fue de nuevo casi imparable, aunque de nuevo Aarón volvió a ser determinante con dos paradas a lanzamientos de Cardona y Pépé.

El partido se rompió definitivamente para el Oviedo en el minuto 27, cuando Alberto Reina vio la segunda amarilla. Acto seguido, y tras un saque de esquina provocado por una nueva parara de Aarón, Etta Eyong inauguró el marcador de cabeza.

El camerunés estuvo cerca de repetir poco después, pero fue su compañero Guaye, ahora con un disparo colocado desde la frontal, el que anotó el segundo tanto a nueve minutos del descanso.

El Villarreal, con Cardona y Pépé desatados por las bandas y Gerard agujereando entre líneas la defensa asturiana, pudo ampliar la herida antes del descanso, pero Aarón lo evitó.

La lesión muscular de Gerard Moreno, en el inicio del segundo periodo, no descentró al Villarreal, que siguió atacando ante un Oviedo sin capacidad ni fútbol para hacer nada más que defenderse.

El monólogo de Villarreal fue a más con el paso de los minutos, si bien el abrumador dominio del equipo de Marcelino no se transformó en claras ocasiones de gol.

La entrada al campo de Thomas Partey, que volvió a provocar división de opiniones entre la afición, y la de Santi Cazorla, ovacionada por todo el estadio por su brillante y largo pasado 'groguet', animaron algo el tramo final de un partido.

Viñas, ya en el descuento, tuvo la mejor ocasión del Oviedo con un disparo que despejó Júnior, mientras que en la última acción del partido Yeremy Pino vio cómo el colegiado le anuló un gol por mano previa.