Los Juegos Mundiales nacieron hace tiempo con la idea de que los deportes (algunos realmente sorprendentes ) que no tienen cabida en el calendario olímpico disfrutasen de sus propios Juegos. A años luz de su repercusión pero con enorme competencia para quienes acuden en busca de las medallas en su especialidad. De Chengdu, la ciudad china que acoge este año el certamen, saldrá Chevy Guzmán cargado de oro. Este venezolano de nacimiento, que encontró hace cuatro años en Vigo el refugio que necesitaba su vida, coronó ayer su actuación con dos nuevas medallas de oro que no solo le ponen al frente del medallero español sino que lo convierten en el deportista (hasta el momento) más laureado de los Juegos. En el patinaje de velocidad, a sus victorias en los 100 y 200 metros sumó la victoria en la carrera a una vuelta y en los 500 metros, donde no todo depende de sus desproporcionados cuádriceps sino que entran en juego otras cuestiones como la táctica, la planificación y por supuesto la fuerza. Nadie le discute a Chevy, el hombre a quien es fácil de encontrar en la pista de patinaje de Samil de madrugada para poder disponer para él en exclusiva de una instalación que suele estar ocupada a todas horas. Las penalidades de los deportistas que se entregan a modalidades no siempre agradecidas y poco rentables en lo económico.

El show de Chevy Guzmán

En China este vigués adoptivo, que consiguió la nacionalidad hace relativamente poco tiempo (el día de las Letras Galegas de 2022) y que por eso se perdió grandes eventos internacionales mientras esperaba en el limbo burocrático, está recuperando el tiempo a toda velocidad. Pero lo de Chengdu han sido la guinda a una carrera en la que, a sus 29 años, aún le faltan más episodios por vivir. En China se impuso en los 100 metros con un tiempo de 9.530 que supone un récord del mundo; en los 200 lo hizo con otra plusmarca universal (17.164), en los 500 ganó con un crono de 42.087 y en la carrera a una vuelta fue capaz de someter a sus rivales en las diferentes eliminatorias hasta adjudicarse la final. Chevy Guzmán ha conseguido cumplir con el principal requisito de un especialista en el patinaje de velocidad: trabajar en el gimnasio más que nadie para tener un tren inferior asombroso y luego transmitir ese trabajo a los patines para convertirse en el hombre más rápido del mundo sobre unos patines en línea. «Yo trabajo para ser el más rápido del mundo y sé que en ese tipo de pruebas, que son pura potencia, todo depende de lo que sea capaz de hacer yo, de mi estado físico». Pero en China también ha reinado en las pruebas que implican otros condicionantes, en esas vueltas a la pista en la que entran en juego contactos, posibles errores, rivales incómodos casi siempre y jueces que tienen que tomar decisiones. Todo dio igual y Chevy Guzmán sale de China cubierto de oro para felicidad entre otros de los miembros del FSV Vigo, su club y en el que ya hay casi doscientas licencias de chavales sobre todo que aspiran a estar alguna vez en el mismo camino que él.

Para Chevy pronto se abrirá un nuevo horizonte porque por su cabeza pasa la posibilidad de ser olímpico en patinaje de velocidad sobre hielo. La Federación de Deportes de Hielo lo ha reclutado y podrían inscribirlo para las pruebas de la Copa del Mundo que comenzarán en el otoño y que son clasificatorias para los Juegos Olímpicos de 2026 en Milano-Cortina. La transición al hielo aún no es lo completa que necesita porque lleva poco tiempo sobre las cuchillas. Chevy se incorporará a finales de septiembre, un par de semanas más tarde que el resto del grupo, en el que se integran patinadores de hielo más contrastados como Nil Llop y Daniel Milagros. Chevy tendría que mejorar sus marcas para aspirar a las Copas del Mundo pero quién le dice a él que no es posible.