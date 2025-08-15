vela | Regata Rías Baixas
Primer golpe del «Aceites Abril»
El barco de los hermanos Pérez Canal se impone en la etapa inicial de la prueba | «Ronáutica Marinas», «Berlinguiño» y «Sampaio Uno» ganaron en sus respectivas clases
REDACCIÓN
Aceites Abril (Luis y Jorge Pérez Canal) y Ronáutica Marinas (Anna Carneiro, CD Alagua) en las clases ORC 1-3 y ORC 4-5, respectivamente, y el Berlinguiño (Andrés Campos, RCN Sanxenxo) y Sampaio Uno (Emilio Gómez, CN Rianxo) en las Open 1 y Open 2 se repartieron este jueves los triunfos por clases en la jornada inaugural de la 62ª Regata Rías Baixas, que se disputó entre Vigo y Portonovo, cumpliendo la hora de inicio fijada. En realidad fue lo único que funcionó cual reloj suizo, porque Eolo, siempre él, decidió hacer lo que mejor sabe en el Rías: olvidarse de la flota y ausentarse.
Para las cuatro tripulaciones que se acostaron líderes, ésta es una formidable noticia. Primero, porque abren el palmarés de una etapa, la Vigo-Portonovo -de veinte millas para los pura sangre y los Open 1, y de quince para el resto de unidades-, hasta ahora nunca disputada; segundo, porque dan primero, y lanzan el primer crochet a la mandíbula de los rivales.
Para patrones y tripulantes fue un día “muy complicado”, reconocieron. Empezó bien, con un suroeste y ceñida hasta la baliza de desmarque, pero en Cabo Home la flota se empozó. Sin viento, cada uno logró escapar de la trampa como pudo. Elekomambo (Carlos Sampedro, CN Cabanas), un Hanse 400 (QB) de 2008 y Javadaa (Roberto Bermúdez de Castro), un First 36.7 de 2002, encontraron su salvación pegados a Cíes. Mucho más tarde arrancó el Aceites Abril, que ya en Camouco se recuperaba.
De Camouco a Picamillo, el suroeste les hizo volar, pero el posterior cambio de vientos tumbó a buena parte de la flota, que ya no logró cruzar la meta de Portonovo en el tiempo límite previsto.
El Aceites, con la grímpola del Real Club Náutico de Vigo, cerró la jornada en 3:36.21 horas, su tiempo corregido también. Detrás entraban Maracaná (Carlos García, RCM Aguete) y Urbapaz (Fran Edreira, CN Cabanas), casi en foto finish (3:54.04 por 3:54.13), lo que les suponía acabar a 17:43 y 17:52 minutos del Abril. El problema, y gordo, lo tuvo el Magical de Julio Rodríguez: Eolo noqueó al Swan 42 Cs. Acabó la etapa en 4:29.45. El Abril le metió cinco barcos. Así, en tiempo compensado terminó séptimo, a 52:05 minutos del líder.
